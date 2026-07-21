Goldman Sachs: Το πετρέλαιο μπορεί να εκτοξευθεί στα 120 δολάρια το φθινόπωρο – Οι κίνδυνοι που απειλούν την αγορά

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Νέα ανησυχία προκαλούν στις αγορές οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές από τον Περσικό Κόλπο, με την Goldman Sachs να προειδοποιεί ότι μια παρατεταμένη διαταραχή στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να οδηγήσει το Brent ακόμη και πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι στο τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα, ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν αποτελεί το βασικό της σενάριο. Σύμφωνα με το Bloomberg, οι αναλυτές της εξακολουθούν να θεωρούν πιθανότερη μια αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, εξέλιξη που θα μπορούσε να διαμορφώσει την τιμή του Brent στα 80 δολάρια το βαρέλι στο τέταρτο τρίμηνο και στα 75 δολάρια το 2027.

Σε ανάλυση που δημοσιεύθηκε στις 20 Ιουλίου, η ομάδα αναλυτών υπό τον Ντάαν Στρόιβεν επισημαίνει ότι η νέα κλιμάκωση στην περιοχή, σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση των ροών πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, οι οποίες εκτιμάται ότι βρίσκονται πλέον σε επίπεδα κάτω από το 45% των προπολεμικών επιπέδων, έχει οδηγήσει εκ νέου τις διεθνείς τιμές σε άνοδο.

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο των ανησυχιών

Παρότι η Goldman Sachs εκτιμά ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η αποκλιμάκωση της κρίσης, υπογραμμίζει πως οι κίνδυνοι για την αγορά παραμένουν αυξημένοι.

Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα αφορά τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, αλλά και την Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν περαιτέρω τις εξαγωγικές ροές αργού.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η σχεδόν πλήρης παύση της διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες κινδύνου για την αγορά, ενώ η εξαγωγική διαδρομή της Σαουδικής Αραβίας μέσω της Ερυθράς Θάλασσας βρίσκεται πλέον υπό μεγαλύτερη πίεση.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν τις τιμές του πετρελαίου

Οι αγορές ενέργειας έχουν δεχθεί ισχυρούς κραδασμούς τον τελευταίο μήνα, με το Brent να επιστρέφει πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Την ίδια ώρα, οι απειλές των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, για παρεμπόδιση των αποστολών πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας έχουν εντείνει την ανησυχία στις αγορές.

Μέχρι σήμερα, η Ερυθρά Θάλασσα λειτουργούσε ως εναλλακτική οδός μεταφοράς, επιτρέποντας στα φορτία αργού από τον Περσικό Κόλπο, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις παραδοσιακές διαδρομές, να φτάνουν στους προορισμούς τους.

Ταυτόχρονα, οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι τα χαμηλότερα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου κατά το δεύτερο τρίμηνο έχουν καταστήσει την αγορά πιο ευάλωτη σε πιθανές διαταραχές της προσφοράς. Ωστόσο, η υποχώρηση των εισαγωγών της Κίνας, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ελαστικότητα της παγκόσμιας ζήτησης, ενδέχεται να περιορίσουν την έκταση της ανόδου των τιμών.

Το Brent έχει ενισχυθεί κατά 45% από τις αρχές του έτους

Το Brent βρίσκεται σήμερα περίπου στα 88,5 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 45% από την αρχή της χρονιάς.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές είχαν φτάσει πάνω από τα 126 δολάρια στα τέλη Απριλίου, κατά την πρώτη φάση της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Την ίδια στιγμή, η Rystad Energy προειδοποιεί ότι η σχεδόν πλήρης διακοπή της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τις απειλές των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, αυξάνουν σημαντικά τους κινδύνους για τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως ανέφερε σε σημείωμά της η εταιρεία, η απειλή των Χούθι για τις ροές αργού σημαίνει ότι η εξαγωγική διαδρομή της Σαουδικής Αραβίας μέσω της Ερυθράς Θάλασσας «βρίσκεται πλέον άμεσα στο στόχαστρο». Ο επικεφαλής γεωπολιτικής ανάλυσης της Rystad Energy, Χόρχε Λεόν, δήλωσε ότι εάν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός, τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά και, παράλληλα, ενταθούν οι απειλές κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, τότε ο κίνδυνος για μια νέα σημαντική άνοδο στις τιμές του πετρελαίου θα είναι ιδιαίτερα υψηλός.

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