Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Δείτε ζωντανά την παρουσίασή του από τον πρωθυπουργό (Live)

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Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, πραγματοποιείται η επίσημη παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 (ΕΠΑ) από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση.

Στόχος του ΕΠΑ 2026-2030 είναι εθνικοί πόροι 23 δισ. ευρώ να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και στην εδραίωση μιας κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης. Καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (TAA) κλείνει τον κύκλο του φέτος τον Αύγουστο, η κυβέρνηση ενεργοποιεί το ΕΠΑ 2026-2030 το οποίο θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά με εθνικούς πόρους οι οποίοι θα κατευθυνθούν κυρίως σε Περιφέρειες και δήμους με σκοπό να χρηματοδοτήσουν την ολοκλήρωση υφιστάμενων και νέων έργων.

Πιερρακάκης: Το ΕΠΑ εκφράζει τη δυνατότητα της Ελλάδας να σχεδιάζει το μέλλον της

Κατά την ομιλία του, ο Κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι «το ευρύτερο νόημα της ανάπτυξης είναι να χτίζεις πάνω σε όσα έχεις ήδη κατακτήσεις και να επενδύεις σήμερα σε όσα θα χρειαστεί η χώρα αύριο. […] Η σημασία του ΕΠΑ υπερβαίνει το ύψος των πόρων του. Εκφράζει τη δυνατότητα της Ελλάδας να σχεδιάζει το μέλλον της με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να χρηματοδοτεί η ίδια τις προτεραιότητές της».

«Αυτή η δυνατότητα είναι το αποτέλεσμα της προόδου που έχει συντελεστεί στην ελληνική οικονομία υπό την πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 12,1% το α’ τρίμηνο του έτους ξεπερνώντας σημαντικά την αρχική εκτίμηση που ήταν 7%. Η ανεργία έχει υποχωρήσει κοντά στο 8%, ενώ οι εξαγωγές έχουν υπερδιπλασιάσει το μερίδιό τους στο ΑΕΠ σε σχέση με το 2010», προσέθεσε.

«Η χώρα έχει πλέον ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και την αξιοπιστία της την ίδια στιγμή το δημόσιο χρέος ακολουθεί την πιο πτωτική πορεία σε ολόκληρο τον κόσμο και προβλέπεται να είναι στο 119% στο τέλος της δεκαετίας. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν μια οικονομία πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική και κυρίως μας δίνουν δυνατότητα επιλογών, να διαθέτουμε περισσότερους εθνικούς πόρους για επενδύσεις και να τους κατευθύνουμε στις προτεραιότητες εκείνες που θα καθορίσουν την Ελλάδα των επόμενων ετών», τόνισε.

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