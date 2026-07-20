ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις – Ποιους αφορά, πώς γίνεται η ένταξη

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Ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση σε 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές και η ΑΑΔΕ δίνει… οδηγίες προς ναυτιλομένους, εξηγώντας ποιοι έχουν δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση και ποια διαδικασία ακολουθείται.
Συγκεκριμένα, τα βασικά σημεία των 72 δόσεων είναι τα εξής:
Ψηφιακά, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου > Ρυθμίσεις Οφειλών > Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5313/2026
Με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η καταβολή των δόσεων της ρύθμισης διενεργείται με τη χρήση μοναδικού ανά ρύθμιση κωδικού, της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ). Η καθυστέρηση καταβολής δόσης της ρύθμισης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
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