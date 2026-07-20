ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις – Ποιους αφορά, πώς γίνεται η ένταξη

Takeaways by to pontiki AI Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποίησε την πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 72 δόσεις, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής τα 30 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά τις αιτήσεις τους στην πύλη myAADE έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα φορολογικά κριτήρια.

Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών, ενώ η μη συμμόρφωση στις υποχρεώσεις επιφέρει απώλεια του διακανονισμού.

Οι φορολογούμενοι οφείλουν να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας και να μην έχουν αμετάκλητες καταδίκες για φοροδιαφυγή.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ τηλεφωνικά ή μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας my1521.

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Ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση σε 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές και η ΑΑΔΕ δίνει… οδηγίες προς ναυτιλομένους, εξηγώντας ποιοι έχουν δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση και ποια διαδικασία ακολουθείται.

Συγκεκριμένα, τα βασικά σημεία των 72 δόσεων είναι τα εξής:

Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης: 30 ευρώ

Οι βεβαιωμένες οφειλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31/12/2023

Αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτή να έχει απολεσθεί έως 20/04/2026

Να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας (έως και το φορολογικό έτος 2024)

Να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση

Να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Ψηφιακά, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου > Ρυθμίσεις Οφειλών > Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5313/2026

Από πότε ισχύει η ρύθμιση

Με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η καταβολή των δόσεων της ρύθμισης διενεργείται με τη χρήση μοναδικού ανά ρύθμιση κωδικού, της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ). Η καθυστέρηση καταβολής δόσης της ρύθμισης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Σε ποιες περιπτώσεις χάνεται η ρύθμιση;

Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:

δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών,

της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν έχει εξοφλήσει ή δεν έχει υπαγάγει σε πάγια ρύθμιση σύμφωνα με την υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 ή δεν έχει τακτοποιήσει με άλλο νόμιμο τρόπο το σύνολο των λοιπών ληξιπρόθεσμων, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οφειλών του στη Φορολογική Διοίκηση, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής,

από την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν έχει εξοφλήσει ή δεν έχει υπαγάγει σε πάγια ρύθμιση σύμφωνα με την υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 ή δεν έχει τακτοποιήσει με άλλο νόμιμο τρόπο το σύνολο των λοιπών ληξιπρόθεσμων, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οφειλών του στη Φορολογική Διοίκηση, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής, δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης τις οφειλές του στη Φορολογική Διοίκηση που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής, εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00– 20:00.

Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων > Ρυθμίσεις – Οφειλές / Αιτήσεις Ρύθμισης > Αίτηση Ρύθμισης > Ρυθμίσεις οφειλών και πληρωμή.

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