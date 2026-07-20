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20.07.2026 07:51

Πετρέλαιο: Άλμα Άλμα πάνω από τα 90 δολάρια για το Brent φέρνει η κλιμάκωση του πολέμου

20.07.2026 07:51
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Ανοδικές τάσεις επικρατούν στην αγορά πετρελαίου, με τις τιμές να διευρύνουν τα κέρδη της περασμένης εβδομάδας καθώς οι κλιμακούμενες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύουν τους φόβους για περαιτέρω διαταραχές στις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Είναι ενδεικτικό ότι η τιμή του πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Δευτέρας (20.7.2026), εν μέσω αβεβαιότητας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα το αργό τύπου WTI ενισχύεται πάνω από τα 84 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο που προσεγγίζει το 2,5%.

Το περιβάλλον αναδύει κινδύνους, με το Ιράν να δηλώνει ότι η εκεχειρία με τις ΗΠΑ ουσιαστικά κατέρρευσε. Φέρεται δε να αναχαίτισε το Σαββατοκύριακο τέσσερα πλοία που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ.

Από την άλλη πλευρά, ο αμερικανικός στρατός ανέφερε τον θάνατο του τρίτου Αμερικανού στρατιωτικού τις τελευταίες δύο ημέρες εν μέσω ανταλλαγής σφοδρών επιθέσεων με την Τεχεράνη. Η σύγκρουση έχει επίσης επεκταθεί πέρα από στρατιωτικούς στόχους, με γέφυρες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και λιμενικές εγκαταστάσεις να δέχονται επιθέσεις.

Η Kuwait Petroleum ανακοίνωσε ότι σε μια ιρανική επιδρομή επλήγη μία από τις πετρελαϊκές της εγκαταστάσεις το Σάββατο.

Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν δώσει ισχυρή ώθηση στις τιμές του πετρελαίου που καταγράφουν αύξηση κατά περίπου 30% από τα χαμηλά του Ιουλίου, καθώς η ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατέρρευσε, οι ΗΠΑ επανέλαβαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων και η Τεχεράνη ενέτεινε τις επιθέσεις σε πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ. 

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