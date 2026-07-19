Καύσιμα: Αγγίζει τα 2 ευρώ η αμόλυβδη – Άνοδος 16% στο πετρέλαιο μέσα σε μία εβδομάδα

Takeaways by to pontiki AI Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα δύο ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης παρουσιάζει σημαντική άνοδο.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 16% εντός μίας εβδομάδας λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στον Περσικό Κόλπο και των περιορισμένων ροών.

Η Ελλάδα καταγράφει την πέμπτη υψηλότερη μέση τιμή αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπερνώντας τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο των 1,851 ευρώ ανά λίτρο.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια ασκούν έντονες πιέσεις στις τιμές, προκαλώντας φόβους για νέες ανατιμήσεις στα πρατήρια.

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Λίγο κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο κινείται η μέση της τιμής της απλής αμόλυβδης, την ώρα που η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στον Περσικό Κόλπο, οι περιορισμένες ροές πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ και η άνοδος του μπρεντ δημιουργούν φόβους για νέες ανατιμήσεις στα πρατήρια.

Σε αρκετές νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές η τιμή της βενζίνης έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ, ενώ ανοδικά κινείται και το πετρέλαιο κίνησης, περιορίζοντας τη διαφορά του από τη βενζίνη σε λιγότερο από 10 λεπτά.

Στα 1,979 ευρώ η αμόλυβδη και στα 1,854 ευρώ το ντίζελ

Σύμφωνα με τα τελευταία εβδομαδιαία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ημερομηνία 13 Ιουλίου, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 1,979 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 2,9 λεπτά μέσα σε μία εβδομάδα.

Το πετρέλαιο κίνησης κατέγραψε μεγαλύτερη άνοδο, κατά 10,1 λεπτά, φθάνοντας στα 1,854 ευρώ το λίτρο. Τα νεότερα δεδομένα της εγχώριας αγοράς δείχνουν ότι το ντίζελ κινείται ήδη κοντά στα 1,88 ευρώ, ενώ η αμόλυβδη παραμένει στην περιοχή των 1,97-1,98 ευρώ.

Με βάση αυτές τις τιμές, η πλήρωση ενός ρεζερβουάρ 50 λίτρων προσεγγίζει τα 99 ευρώ για ένα βενζινοκίνητο όχημα και τα 94 ευρώ για ένα πετρελαιοκίνητο.

Η Ελλάδα έχει την πέμπτη υψηλότερη μέση τιμή αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από τη Δανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία και τη Γερμανία. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στα 1,851 ευρώ για την αμόλυβδη και στα 1,823 ευρώ για το ντίζελ, σύμφωνα με το Weekly Oil Bulletin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άνοδος 16% για το πετρέλαιο μέσα σε μία εβδομάδα

Η νέα πίεση στην αντλία προέρχεται κυρίως από τη διεθνή αγορά. Το μπρεντ έκλεισε την Παρασκευή στα 88,10 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας ημερήσια άνοδο 4,59%. Το αμερικανικό αργό WTI έκλεισε στα 82,49 δολάρια.

Μέσα σε μία εβδομάδα και οι δύο διεθνείς δείκτες ενισχύθηκαν κατά περίπου 16%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδό τους από τον Απρίλιο και τα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα Ιουνίου.

Στις αρχές Ιουλίου το μπρεντ είχε υποχωρήσει κοντά στα 72 δολάρια. Μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες αυξήθηκε περισσότερο από 20%, καθώς κατέρρευσε η προσωρινή συμφωνία αποκλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι αγορές ανησυχούν πλέον όχι μόνο για τις διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και για ενδεχόμενες επιθέσεις σε άλλες θαλάσσιες οδούς και ενεργειακές εγκαταστάσεις της περιοχής. Πριν από τον πόλεμο, περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διερχόταν από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο.

Οι τιμές θα βρεθούν ξανά στο επίκεντρο με το άνοιγμα των διεθνών αγορών τη Δευτέρα. Εάν το μπρεντ παραμείνει πάνω από τα 85-88 δολάρια, οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές των προϊόντων διύλισης αναμένεται να διατηρήσουν την πίεση στην ελληνική χονδρική και, στη συνέχεια, στη λιανική. Το Reuters καταγράφει ήδη σημαντική διαταραχή στις ενεργειακές ροές και φόβους για περαιτέρω άνοδο.

Γιατί ανεβαίνει ταχύτερα το ντίζελ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πορεία του πετρελαίου κίνησης. Εκτός από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την αγορά ντίζελ επηρεάζουν και τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, τα οποία έχουν περιορίσει τις εξαγωγές της Ρωσίας.

Οι τιμές του ντίζελ στη διεθνή αγορά έχουν αυξηθεί ταχύτερα από εκείνες της βενζίνης. Αυτό εξηγεί γιατί στην Ελλάδα η απόσταση ανάμεσα στα δύο καύσιμα μειώνεται και δημιουργεί το ενδεχόμενο το πετρέλαιο κίνησης να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την αμόλυβδη.

Ανάλογη σύγκλιση είχε καταγραφεί στις αρχές Απριλίου, όταν για ορισμένες ημέρες το ντίζελ είχε φθάσει ή και ξεπεράσει τη βενζίνη σε μέρος της αγοράς.

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