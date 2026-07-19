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19.07.2026 12:16

Κοντά σε σπίτια η φωτιά στη Σαλαμίνα – 90 πυροσβέστες και τρία εναέρια στη «μάχη» με τις φλόγες, ήχησε το 112

19.07.2026 12:16
canadair fwtia
Φωτογραφία αρχείου

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε, στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες στα Σελήνια Σαλαμίνας.

Για τον λόγο αυτό, 19 λεπτά αργότερα, ήχησε το 112 καλώντας σε ετοιμότητα όσους βρίσκονται στην περιοχή.

Στο μέτωπο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συνολικά κινητοποιήθηκαν 90 πυροσβέστες με 23 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά για να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς.

Λόγω της πυρκαγιάς η αστυνομία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

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