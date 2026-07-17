ΕΡΤ: Ενέκρινε επένδυση για την διάδοχη εκπομπή του «Στούντιο 4»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με έξι ψήφους υπέρ και μια κατά το ΔΣ της ΕΡΤ ενέκρινε την ανάθεση μικτής παραγωγής σειράς εκπομπών με- προσωρινό τίτλο- «Μεταξύ μας- Στούντιο 4» για την σεζόν 2026/2027.

Το νέο καθημερινό ψυχαγωγικο ενημερωτικό-πολιτιστικό μαγκαζίνο αναμένεται να παρουσιάζουν οι Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος.

Η ΕΡΤ ενέκρινε για το τρέχον έτος 80 επεισόδια (προφανώς από τέλος Αυγούστους με αρχές Σεπτεμβρίου) με κόστος 546.710,40 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και συνολική επένδυση 643.510,40 ευρώ (μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές) ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και 20.000 ευρώ για την ανακατασκευή σκηνικού, όπως περιγράφεται στην σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Για το 2027 προβλέπεται, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, να βγούν στον αέρα από την ΕΡΤ1 125 επεισόδια με επένδυση ύψους 854.235 ευρώ που διαμορφώνεται στα 974.235 ευρώ με εργοδοτικές εισφορές αλλά χωρις ΦΠΑ. Η διάρκεια κάθε εκπομπής ορίζεται στα 180 λεπτά.

Διαβάστε επίσης

ΕΡΤ: Προϊδεάζει για τη νέα καθημερινή σειρά «Κουτσουπιές» (video)

Η μετάδοση του Αγγλία – Αργεντινή την Τετάρτη είχε μακράν την καλύτερη τηλεθέαση της ημέρας

ΗΠΑ: Έξαλλος ο Τραμπ – Αξιώνει να ανακληθούν οι άδειες καναλιών που… δεν μετέδωσαν την ομιλία του