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ΜΟΥΣΙΚΗ

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17.07.2026 14:13

Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Κρήτη για δυο μεγάλες συναυλίες

17.07.2026 14:13
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Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Κρήτη για δύο μεγάλες συναυλίες. Την Τετάρτη (5/8) στο Ηράκλειο (Αρκαλοχώρι) και την Παρασκευή (7/8) στο Ρέθυμνο (Φορτέτζα), με μουσικές που μας σημάδεψαν.

Το κοινό θα απολαύσει, επίσης, ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του, αλλά και νέα τραγούδια που ετοιμάζει με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου.



Παίζουν οι μουσικοί

  • Λευτέρης Ανδριώτης – Λύρα
  • Γιώργος Δούσος – Πνευστά
  • Βασίλης Νησσόπουλος – Μπάσο
  • Σωτήρης Μαυρονάσιος – Τύμπανα
  • Αλέκος Βουλγαράκης – κιθάρα
  • Γιώργος Αγγελάκης – Τρομπόνι
  • Τάσος Βαλκάνης – Τρομπέτα

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