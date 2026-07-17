Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Κρήτη για δυο μεγάλες συναυλίες

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Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Κρήτη για δύο μεγάλες συναυλίες. Την Τετάρτη (5/8) στο Ηράκλειο (Αρκαλοχώρι) και την Παρασκευή (7/8) στο Ρέθυμνο (Φορτέτζα), με μουσικές που μας σημάδεψαν.
Το κοινό θα απολαύσει, επίσης, ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του, αλλά και νέα τραγούδια που ετοιμάζει με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου.
Παίζουν οι μουσικοί
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