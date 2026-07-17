Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Κρήτη για δυο μεγάλες συναυλίες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Κρήτη για δύο μεγάλες συναυλίες. Την Τετάρτη (5/8) στο Ηράκλειο (Αρκαλοχώρι) και την Παρασκευή (7/8) στο Ρέθυμνο (Φορτέτζα), με μουσικές που μας σημάδεψαν.

Το κοινό θα απολαύσει, επίσης, ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του, αλλά και νέα τραγούδια που ετοιμάζει με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου.





Παίζουν οι μουσικοί

Λευτέρης Ανδριώτης – Λύρα

Γιώργος Δούσος – Πνευστά

Βασίλης Νησσόπουλος – Μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος – Τύμπανα

Αλέκος Βουλγαράκης – κιθάρα

Γιώργος Αγγελάκης – Τρομπόνι

Τάσος Βαλκάνης – Τρομπέτα

Διαβάστε επίσης:

Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Ένα όνειρο, μια ιστορία» στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά – Μαζί του ο σπουδαίος Νεοκλής Νεοφυτίδης

Γιάννης Κότσιρας: Γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας με μια μοναδική συναυλία στα Καμένα Βούρλα

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Καλλιτεχνική Περίοδος 2026/2027: 200 χρόνια από τον θάνατο του Μπετόβεν



