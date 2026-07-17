Και η Κοροβέση διαφωνεί με το τένις Κασσελάκη – Γεωργιάδη

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«Δεν μου ήταν ευχάριστη»: τη φράση αυτή χρησιμοποίησε – δις – η Μυρτώ Κοροβέση για να περιγράψει τα συναισθήματα που της προκάλεσε η εικόνα του προέδρου των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανου Κασσελάκη, να παίζει τένις με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Βέβαια, η ανεξάρτητη βουλευτής και αντιπρόεδρος των Δημοκρατών, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι ο πολιτικός πολιτισμός και ο διάλογος μεταξύ πολιτικών αντιπάλων είναι αναγκαία στοιχεία της δημοκρατίας. Ωστόσο, ο, ας πούμε, ψόγος προς τον Σ. Κασσελάκη δεν κρύφτηκε.

Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι, ερωτηθείσα για ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία των Δημοκρατών με τη ΝΔ, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Προσωπικά δεν θα το δεχόμουν και δεν θεωρώ ότι αυτό ζητάει ο κόσμος», τόνισε.

Αν μη τι άλλο, έχει ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για το κόμμα…

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