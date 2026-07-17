search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 16:18
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.07.2026 15:08

Και η Κοροβέση διαφωνεί με το τένις Κασσελάκη – Γεωργιάδη

17.07.2026 15:08
mirtw-korovesi (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

«Δεν μου ήταν ευχάριστη»: τη φράση αυτή χρησιμοποίησε – δις – η Μυρτώ Κοροβέση για να περιγράψει τα συναισθήματα που της προκάλεσε η εικόνα του προέδρου των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανου Κασσελάκη, να παίζει τένις με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Βέβαια, η ανεξάρτητη βουλευτής και αντιπρόεδρος των Δημοκρατών, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι ο πολιτικός πολιτισμός και ο διάλογος μεταξύ πολιτικών αντιπάλων είναι αναγκαία στοιχεία της δημοκρατίας. Ωστόσο, ο, ας πούμε, ψόγος προς τον Σ. Κασσελάκη δεν κρύφτηκε.

Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι, ερωτηθείσα για ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία των Δημοκρατών με τη ΝΔ, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Προσωπικά δεν θα το δεχόμουν και δεν θεωρώ ότι αυτό ζητάει ο κόσμος», τόνισε.

Αν μη τι άλλο, έχει ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για το κόμμα…

Διαβάστε επίσης

Τηλεοπτική κόντρα Γεωργιάδη-Τσουκαλά: «Πανηγυρίζετε που παραπέμπονται 4» – «Για να ρίξετε τον Μητσοτάκη είστε ξενόδουλοι»

Λατινοπούλου: Ο Μητσοτάκης είναι ο πιο woke πρωθυπουργός όλων των εποχών

Με… άτυπη Κ.Ο. στη Βουλή η ΕΛΑΣ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Kampagiannis-Georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ο φελλός υπουργός» και ο «αναρχοαριστερός της συμφοράς»: Άγρια κόντρα μεταξύ Καμπαγιάννη και Γεωργιάδη 

trump-vance-rubio-1
ΚΟΣΜΟΣ

Δυσαρέσκεια των Εβραίων Ρεπουμπλικάνων με τον Τζέι Ντι Βανς μετά τις δηλώσεις για το Ισραήλ – Συσπειρώνονται υπέρ του Ρούμπιο για το 2028

odysseia-village-akrodeksioi-2834
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Όμηρος απέκτησε μπράβους: Η Οδύσσεια των αυτόκλητων θεματοφυλάκων και μια χούφτα ακροδεξιοί κακομοίρηδες στην πρεμιέρα

Super+-+Egba
ADVERTORIAL

Η Super Technologies εντάσσεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της EGBA

komision-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κομισιόν: Έκθεση – κόλαφος για υποκλοπές και Predator στην Ελλάδα – Πλήρης στήριξη στην Κοβέσι, 4 συστάσεις για το κράτος δικαίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-trapeza
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα αντικαθιστά τις παλιές χρεωστικές κάρτες με νέες που έχουν ετήσια συνδρομή 6 ευρώ

AKINITA_EFORIA262
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-σταθμός για τα Airbnb: Δικαστικό «στοπ» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες όπου ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας

antetokounmpo-jagger
LIFESTYLE

Ο Αντετοκούνμπο πήγε να δει το Αργεντινή - Αγγλία - Η συνάντηση με Μικ Τζάγκερ και το μήνυμα στον πατέρα του

akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το οικονομικό «κραχ» για χιλιάδες ιδιοκτήτες και η χασούρα του Δημοσίου

skrekas – mitsotakis- polakis- kasimati – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η ιδιότυπη κυβερνητική ικανοποίηση για ΟΠΕΚΕΠΕ, το κύμα «ανεξαρτησίας» στον ΣΥΡΙΖΑ, οι 2 φάσεις προς ΕΛΑΣ και το πάρτι Μητσοτάκη και ο Πολάκης ως… Αγγλία  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 16:18
Kampagiannis-Georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ο φελλός υπουργός» και ο «αναρχοαριστερός της συμφοράς»: Άγρια κόντρα μεταξύ Καμπαγιάννη και Γεωργιάδη 

trump-vance-rubio-1
ΚΟΣΜΟΣ

Δυσαρέσκεια των Εβραίων Ρεπουμπλικάνων με τον Τζέι Ντι Βανς μετά τις δηλώσεις για το Ισραήλ – Συσπειρώνονται υπέρ του Ρούμπιο για το 2028

odysseia-village-akrodeksioi-2834
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Όμηρος απέκτησε μπράβους: Η Οδύσσεια των αυτόκλητων θεματοφυλάκων και μια χούφτα ακροδεξιοί κακομοίρηδες στην πρεμιέρα

1 / 3