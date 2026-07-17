Η Super Technologies εντάσσεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της EGBA

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση Παιγνίων και Στοιχηματισμού (EGBA – European Gaming and Betting Association) ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά ότι η Super Technologies (Super) εντάσσεται στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη διαρκώς αυξανόμενη συμβολή της Super στο έργο της EGBA από την ένταξή της στην Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2024 και παράλληλα, ενισχύει περαιτέρω τον ηγετικό ρόλο της EGBA με τη συμμετοχή ενός από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους διαδικτυακού στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων στην Ευρώπη, όπως είναι η Super.

Η Super ενώνεται με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της EGBA, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της στρατηγικής κατεύθυνσης της Επιτροπής και στην προώθηση πρωτοβουλιών που ενισχύουν τα πρότυπα του κλάδου και υποστηρίζουν μια ρυθμιζόμενη και βιώσιμη αγορά διαδικτυακού στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων στην Ευρώπη.

Ο Borut Petek, Chief Global Affairs Officer της Super, δήλωσε:

«Η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της EGBA αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη Super. Πάνω απ’ όλα, όμως, αντικατοπτρίζει την πεποίθησή μας ότι ένας ισχυρός και αξιόπιστος κλάδος μπορεί να αναπτυχθεί μόνο μέσα σε ένα στιβαρό και αποτελεσματικό κανονιστικό πλαίσιο.

Η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για μια ρυθμιζόμενη αγορά τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ παρόχων, ρυθμιστικών αρχών και πολιτικών φορέων, συνεχής προσπάθεια για την αναβάθμιση των προτύπων του κλάδου και κοινή δέσμευση για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, τη διασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς, την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και τη διατήρηση των αδειοδοτημένων παρόχων ως την ασφαλέστερη επιλογή για τους καταναλωτές.

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς η συμμετοχή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο και προσβλέπουμε στη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη για την προώθηση πολιτικών που ενισχύουν τα υψηλά πρότυπα ρύθμισης, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το μέλλον της ρυθμιζόμενης αγοράς τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού στην Ευρώπη.»

Ο Maarten Haijer, Γενικός Γραμματέας της EGBA, δήλωσε:

«Από την ένταξή της στην EGBA, η Super έχει αποδείξει έμπρακτα τη δέσμευσή της, συμμετέχοντας ενεργά στις πρωτοβουλίες της Ένωσης. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που την καλωσορίζουμε πλέον στο Διοικητικό μας Συμβούλιο. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της θα αποτελέσουν πολύτιμες προσθήκες, καθώς συνεχίζουμε να προωθούμε υψηλά πρότυπα για τον κλάδο και ένα ασφαλές, ανταγωνιστικό και ρυθμιζόμενο περιβάλλον για τον διαδικτυακό στοιχηματισμό και τα τυχερά παίγνια στην Ευρώπη.»

Σχετικά με την EGBA

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Παιγνίων και Στοιχηματισμού (European Gaming and Betting Association – EGBA) με έδρα τις Βρυξέλλες, εκπροσωπεί τους κορυφαίους παρόχους διαδικτυακού στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι, αδειοδοτημένοι και εποπτεύονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η EGBA συνεργάζεται με εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την προώθηση μιας ρυθμιζόμενης αγοράς διαδικτυακού στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων που προστατεύει τους καταναλωτές και κατευθύνει τη ζήτηση προς τους αδειοδοτημένους παρόχους.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την προστασία των παικτών, η EGBA διοργανώνει επίσης την ετήσια European Safer Gambling Week, φέρνοντας κοντά φορείς του κλάδου με στόχο την προώθηση του ασφαλούς και υπεύθυνου παιχνιδιού.

Τα μέλη της EGBA κατέχουν συνολικά 401 άδειες διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, καθεμία από τις οποίες υπόκειται σε αυστηρές απαιτήσεις συμμόρφωσης, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε 22 ευρωπαϊκές χώρες. Πέρα από τις σχετικές κανονιστικές υποχρεώσεις, τα μέλη συμμορφώνονται και με τα πρότυπα και τους κώδικες της EGBA για την υπεύθυνη διαφήμιση, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την προστασία των παικτών. Συνολικά, αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% των ακαθάριστων εσόδων της ευρωπαϊκής αγοράς διαδικτυακού στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων.

Σχετικά με τη Superbet / Super Technologies

Η Superbet ανήκει στην Super Technologies (Super), μία παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας που δημιουργεί το μέλλον στο πεδίο της ψυχαγωγίας των φιλάθλων. Ιδρύθηκε το 2008 και αποτελεί σήμερα έναν τεχνολογικό οργανισμό που παρέχει εξατομικευμένες εμπειρίες, με την ιδιόκτητη τεχνολογική της πλατφόρμα (playstack) να λειτουργεί ως ο κινητήριος μοχλός της υψηλής της ανάπτυξης.

Με εμπορικές δραστηριότητες σε Βραζιλία, Βέλγιο, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία και Ελλάδα, καθώς και τεχνολογικά κέντρα στην Ισπανία, τις Κάτω Χώρες, την Κροατία και τη Ρουμανία, η Super προσεγγίζει εκατομμύρια πελάτες και διαμορφώνει το μέλλον του παιχνιδιού σε παγκόσμια κλίμακα.

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας υποστηρίζεται από κορυφαίους διεθνείς επενδυτές. Το 2019, η Blackstone, ο μεγαλύτερος διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων στον κόσμο, πραγματοποίησε στρατηγική επένδυση ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2025, η εταιρεία ενίσχυσε την οικονομική της θέση μέσω συμφωνίας αναχρηματοδότησης ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενισχύοντας τη συνεργασία της με την Blackstone και επιταχύνοντας την παγκόσμια επέκτασή της.

Η Super δεσμεύεται στα υψηλότερα πρότυπα συμμόρφωσης, ασφάλειας και υπευθυνότητας. Η εταιρεία είναι ενεργό μέλος της International Betting Integrity Association (IBIA) και της European Gaming & Betting Association (EGBA).