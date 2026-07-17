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ΥΓΕΙΑ

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17.07.2026 17:05

Νέες συστάσεις για την άνοια από τον ΠΟΥ: Έως και το 45% των περιστατικών μπορεί να προληφθεί ή να καθυστερήσει

17.07.2026 17:05
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credit: unsplash

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Έως και το 45% των περιστατικών άνοιας θα μπορούσε να προληφθούν ή ακόμα και να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μέσω της εξάλειψης των επικίνδυνων παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία της νόσου όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και η κοινωνική απομόνωση. Τα παραπάνω αναφέρουν οι νέες επικαιροποιημένες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), που βασίζονται στα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα.

Ο ΠΟΥ, μάλιστα, καλεί τις χώρες να επενδύσουν σε πολιτικές πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης, με στόχο τη μείωση του αριθμού νεών περιστατικών αλλά και του δυσθεώρητου οικονομικού κόστους της νόσου που βαραίνει κυρίως τις οικογένειες που φροντίζουν τους ασθενείς αλλά και στα συστήματα υγείας.

Αναλυτικά περισσότεροι από 57 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με άνοια παγκοσμίως και σχεδόν 10 εκατομμύρια άνθρωποι διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο κοινή μορφή άνοιας και εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 60-70% των περιπτώσεων. Την ίδια ώρα η άνοια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά βάρη, τόσο για τα συστήματα υγείας όσο και για τις  οικογένειες που φροντίζουν τους ασθενείς. Συγκεκριμένα η νόσος κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία περίπου 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως. Περίπου το ήμισυ αυτού του κόστους οφείλεται στην απλήρωτη φροντίδα που παρέχεται από οικογένειες και φίλους.

Οι παράγοντες κινδύνου που μπορούμε να εκμηδενίσουμε

Αξίζει να τονισθεί ότι ως σήμερα δεν υπάρχει θεραπεία για την άνοια, ωστόσο έως και 45% των περιστατικών μπορούν να αποδοθούν σε τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου που μπορούμε να μειώσουμε όπως:

-ο καπνός,

-η χρήση αλκοόλ,

-η κοινωνική απομόνωση,

-η σωματική αδράνεια,

-η ατμοσφαιρική ρύπανση

-οι μη μεταδοτικές ασθένειες,

-υψηλής αρτηριακής πίεσης,

-ο σακχαρώδης διαβήτη.

Πέρα από την υγεία, η άνοια επηρεάζει την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια ενός ατόμου.

«Γνωρίζουμε σήμερα περισσότερα από ποτέ σχετικά με το τι προκαλεί τον κίνδυνο άνοιας και αυτές οι οδηγίες μετατρέπουν αυτή τη γνώση σε πράξη», δήλωσε ο Δρ. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ. «Οι χώρες έχουν πλέον σαφείς, βασισμένες σε στοιχεία συστάσεις που μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα στην πράξη για να προστατεύσουν τη γνωστική υγεία των ανθρώπων».

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για τη μείωση του βάρους της άνοιας τις επόμενες δεκαετίες μέσω της ισχυρότερης ενσωμάτωσης υπηρεσιών για μη μεταδοτικές ασθένειες, ψυχική υγεία και υγεία του εγκεφάλου.

Αναλυτικά οι ενημερωμένες κατευθυντήριες γραμμές αντικατοπτρίζουν τη σημαντική αύξηση της βάσης δεδομένων από τότε που ο ΠΟΥ εξέδωσε για πρώτη φορά συστάσεις σχετικά με τη μείωση του κινδύνου άνοιας το 2019. Παρέχουν ενοποιημένες συστάσεις για την αντιμετώπιση ανθυγιεινών συμπεριφορών, τη διαχείριση ιατρικών παθήσεων και τη μείωση της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στη γνωστική παρακμή και την άνοια.

Επιπλέον συνιστούν διάφορες υγιεινές συμπεριφορές και παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής για τη μείωση του κινδύνου άνοιας, συμπεριλαμβανομένης της γνωστικής εκπαίδευσης και της γνωστικής διέγερσης, καθώς και της συμμετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες για ενήλικες που έχουν φυσιολογική γνωστική λειτουργία ή αντιμετωπίζουν ήπια γνωστική εξασθένηση.

Οι ενημερωμένες συμβουλές περιλαμβάνουν επίσης παρεμβάσεις που μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης μη μεταδοτικών ασθενειών όπως:

-Η διαχείριση καρδιομεταβολικών παθήσεων ( υπέρταση, διαβήτης, υψηλή χοληστερόλη).

-Επιπλέον, μπορούν να προσφερθούν ακουστικά βαρηκοΐας ως μέρος στρατηγικών μείωσης του κινδύνου.

Ως παρέμβαση για τη μείωση του κινδύνου γνωστικής έκπτωσης ή/και άνοιας, οι κατευθυντήριες γραμμές δεν συνιστούν τη χορήγηση συμπληρωμάτων με βιταμίνες Β και Ε, ωμέγα-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFA) και πολυβιταμίνες/μέταλλα, ελλείψει διαγνωσμένης ανεπάρκειας, λόγω έλλειψης στοιχείων για τυχόν πιθανά οφέλη που να αντισταθμίζουν τις απροσδόκητες βλαβερές επιπτώσεις.

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