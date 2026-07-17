Εντείνονται τα ερωτήματα για τους στόχους των ΗΠΑ – Γιατί επιτίθενται στις πολιτικές υποδομές του νότιου Ιράν

Takeaways by to pontiki AI Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν για έκτη συνεχή νύχτα αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν, πλήττοντας πολιτικές υποδομές, όπως γέφυρες, σιδηροδρομικούς σταθμούς, εγκαταστάσεις ύδρευσης και νοσοκομεία.

Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για εγκλήματα πολέμου και παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων και την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η κλιμάκωση της έντασης συνοδεύεται από αμοιβαίες κατηγορίες για παραβίαση της εκεχειρίας, καθώς ο ιρανικός στρατός ανέφερε πλήγματα κατά αμερικανικών αεροσκαφών και οι χώρες της περιοχής ενεργοποίησαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η καταστροφή κρίσιμων υποδομών ενδέχεται να αποτελεί μέσο άσκησης πίεσης για νέες διαπραγματεύσεις ή προετοιμασία για ευρύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο γενικευμένης σύγκρουσης.

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Οι ΗΠΑ έχουν επεκτείνει τη στρατιωτική τους εκστρατεία κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη να κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι πλήττει πολιτικές υποδομές, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν για έκτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, επλήγησαν σιδηροδρομικός σταθμός και κατοικημένες περιοχές, ενώ γέφυρες, εγκαταστάσεις ύδρευσης, σιλό τροφίμων και άλλες πολιτικές υποδομές φέρονται επίσης να βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι τελευταίες επιθέσεις σημειώθηκαν μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσιγκτον θα στοχεύσει τελικά και τον ενεργειακό τομέα του Ιράν, λέγοντας στο Fox News πως θα «αφήσει τους ενεργειακούς στόχους για το τέλος».

Καθώς η ένταση κλιμακώνεται, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έπληξε αμερικανικά αεροσκάφη σε στρατιωτική βάση στο Μπαχρέιν. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι ανταποκρίνεται σε επιθέσεις με πυραύλους και drones, ενώ συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν εκ νέου σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ιορδανία.

Οι νέες συγκρούσεις έρχονται έναν μήνα μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, το οποίο παρέτεινε την εκεχειρία του Απριλίου και καθόριζε πλαίσιο διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Έκτοτε, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της συμφωνίας.

Οι τελευταίες επιθέσεις συμπίπτουν επίσης με την όξυνση της αντιπαράθεσης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν έχει δηλώσει ότι θα εμποδίσει τη ναυσιπλοΐα προς τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, μετά την ανακοίνωση του Ομάν για νέο διάδρομο διέλευσης πλοίων. Παράλληλα, οι ΗΠΑ επανέφεραν ναυτικό αποκλεισμό πλοίων που κινούνται προς και από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές.

Καθώς οι επιθέσεις πλήττουν ολοένα και περισσότερο υποδομές που χρησιμοποιούνται από αμάχους, εντείνονται τα ερωτήματα για τους πραγματικούς στόχους της Ουάσιγκτον. Επιδιώκουν οι ΗΠΑ να αποδυναμώσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να το εξαναγκάσουν σε νέες διαπραγματεύσεις; Προετοιμάζουν το έδαφος για πιθανή χερσαία επιχείρηση, καταστρέφοντας κρίσιμα δίκτυα μεταφορών; Ή επιδιώκουν να αυξήσουν την οικονομική και πολιτική πίεση, διαταράσσοντας τις υποδομές από τις οποίες εξαρτάται η καθημερινή ζωή;

Οι επιθέσεις έχουν επίσης πυροδοτήσει συζήτηση για το κατά πόσο συνάδουν με το διεθνές δίκαιο και εάν η σύγκρουση κινδυνεύει να εξελιχθεί σε γενικευμένο πόλεμο.

Ποιες υποδομές έχουν πληγεί

Οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν επικεντρωθεί στις νότιες ακτές του Ιράν, με επανειλημμένα πλήγματα σε υποδομές στην επαρχία Χορμοζγκάν και τις γειτονικές περιοχές.

Εκρήξεις έχουν αναφερθεί στις πόλεις Αχβάζ, Κεσμ, Μπουσέρ, Νταστί, Μποστάν, Σιρίκ και Μπαντάρ-ε Λενγκέχ, ενώ οι ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για μεγαλύτερες καταστροφές σε σχέση με προηγούμενες επιθέσεις.

Μεταξύ των πόλεων που έχουν πληγεί είναι το Μπαντάρ Αμπάς, η κύρια ναυτική βάση του Ιράν με θέα στα Στενά του Ορμούζ.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν όταν αμερικανικά πλήγματα έπληξαν τη γέφυρα Καχουρεστάν και κατοικημένη περιοχή της πόλης. Τοπικές πληροφορίες κάνουν επίσης λόγο για ζημιές σε σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, ενώ το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι χτυπήθηκε τηλεπικοινωνιακός πύργος, προκαλώντας διακοπές ηλεκτροδότησης στις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με τις αρχές της επαρχίας Χορμοζγκάν, έξι γέφυρες επλήγησαν κατά μήκος βασικών οδικών αξόνων που συνδέουν το Μπαντάρ Αμπάς με γειτονικές πόλεις.

Ζημιές αναφέρθηκαν επίσης στο αεροδρόμιο της Ιρανσάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, καθώς και σε πολιτικό αεροδρόμιο στην επαρχία Σεμνάν. Παράλληλα, αμερικανικά πλήγματα φέρονται να έπληξαν εγκατάσταση εμφιάλωσης νερού στην επαρχία Ιλάμ και περιοχή κοντά στο Χοντάμπ, όπου βρίσκεται μία από τις εγκαταστάσεις βαρέος ύδατος του Ιράν.

Επιπτώσεις καταγράφηκαν και στον τομέα της υγείας. Περισσότεροι από 200 ασθενείς απομακρύνθηκαν από το εξειδικευμένο νοσοκομείο Μπαγκαέι στην Αχβάζ, καθώς οι επιθέσεις το κατέστησαν, σύμφωνα με τη διεύθυνσή του, μη λειτουργικό. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Οι τελευταίες επιθέσεις έρχονται λίγους μήνες μετά από μία από τις πλέον πολύνεκρες επιθέσεις του πολέμου. Στις 28 Φεβρουαρίου, διπλό πυραυλικό πλήγμα κατέστρεψε το δημοτικό σχολείο θηλέων Shajareh Tayyebeh στη Μιναμπ, με τις ιρανικές αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 150 νεκρούς, κυρίως παιδιά και μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού. Μετέπειτα έρευνα των New York Times απέδωσε την ευθύνη για την επίθεση στις ΗΠΑ.

Τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για εγκλήματα πολέμου. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι τα πλήγματα σε «ζωτικής σημασίας υποδομές» και οι επανειλημμένες απειλές κατά γεφυρών και ενεργειακών εγκαταστάσεων αποδεικνύουν, όπως είπε, «την εγκληματική πρόθεση της αμερικανικής ηγεσίας».

Σε ανακοίνωσή του στο Telegram χαρακτήρισε τις επιθέσεις «κατάφωρη παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου», υποστηρίζοντας ότι συνιστούν σοβαρά διεθνή εγκλήματα βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των Συμβάσεων της Γενεύης.

Ωστόσο, το κατά πόσο οι επιθέσεις παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο εξαρτάται από παράγοντες που συχνά είναι δύσκολο να αξιολογηθούν ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύγκρουση.

Οι Συμβάσεις της Γενεύης προστατεύουν τα πολιτικά αντικείμενα από επιθέσεις, εκτός εάν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς. Αυτό δημιουργεί μια «γκρίζα ζώνη», όπου οι εμπλεκόμενοι στρατοί συχνά επικαλούνται τον διττό χαρακτήρα των στόχων για να δικαιολογήσουν τις επιθέσεις τους.

Η στρατηγική διάσταση

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές αρτηρίες παγκοσμίως.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις της στοχεύουν ιρανικά κέντρα διοίκησης, αντιαεροπορικές θέσεις, πυραυλικά και μη επανδρωμένα συστήματα, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης.

Ωστόσο, η αυξανόμενη στόχευση πολιτικών υποδομών έχει προκαλέσει ερωτήματα για το εάν η Ουάσιγκτον ακολουθεί ευρύτερη στρατηγική πίεσης προς την Τεχεράνη.

Όπως επισημαίνει το Al Jazeera, επικαλούμενο αναλυτές, αρκετοί εκτιμούν ότι οι επιθέσεις στις γέφυρες αποσκοπούν στη διακοπή των στρατιωτικών γραμμών ανεφοδιασμού του Ιράν προς τον νότο και στον περιορισμό της δυνατότητάς του να παρεμβαίνει στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, άλλοι αναλυτές θεωρούν ότι τα πλήγματα ενδέχεται να αποτελούν μέσο ενίσχυσης της πίεσης προς την Τεχεράνη για επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, χωρίς να αποκλείουν ότι θα μπορούσαν να συνδέονται και με προετοιμασία για ευρύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ειδικοί προειδοποιούν ότι οι επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές ενδέχεται να μην αποδυναμώσουν την υποστήριξη των Ιρανών προς την κυβέρνηση, αλλά αντίθετα να ενισχύσουν το αφήγημα της Τεχεράνης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχοποιούν σκόπιμα τον άμαχο πληθυσμό.

Τέλος, αναλυτές εκτιμούν ότι, εφόσον συνεχιστεί η κλιμάκωση και επεκταθεί η στόχευση κρίσιμων υποδομών, αυξάνεται ο κίνδυνος η σύγκρουση να οδηγηθεί σε ακόμη πιο καταστροφική φάση, με σοβαρές συνέπειες τόσο για την περιοχή όσο και για τη διεθνή ασφάλεια.

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