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17.07.2026 18:52

Καρέ-καρέ η κατάρρευση πύργου ελέγχου του ιρανικού ναυτικού μετά από αμερικανικό πλήγμα – «Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ», λέει ο Χέγκσεθ

17.07.2026 18:52
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Αποχαρακτηρισμένο βίντεο από την επίθεση σε πύργο ελέγχου του ιρανικού ναυτικού στο λιμάνι της Τσαμπαχάρ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, δημοσιοποίησε η κεντρική στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Στα πλάνα διακρίνεται ο πύργος να δέχεται πλήγμα και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να καταρρέει έπειτα από ισχυρή έκρηξη.

Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν βίντεο που έχουν καταγράψει πολίτες και αποτυπώνουν καθαρά τη στιγμή της επίθεσης από αμερικανικές δυνάμεις.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ φωτογραφία από τη στιγμή του χτυπήματος, συνοδεύοντάς την με παλαιότερη δημοσίευσή του στην οποία αναγράφεται: «Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ».

Η ανακοίνωση της CENTCOM

«Στις 16 Ιουλίου, αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν με επιτυχία τον πύργο επιτήρησης στο λιμάνι Σαχ Μπαχάρ Σαχίντ Καλαντάρι (Chah Bahar Shahid Kalantari) — τμήμα ενός δικτύου θαλάσσιας επιτήρησης κατά μήκος των ακτών του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούνταν επί δεκαετίες από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) για τον εντοπισμό και τη στόχευση εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Η καταστροφή του πύργου υπονομεύει άμεσα τη δυνατότητα των Φρουρών της Επανάστασης να συντονίζουν επιθέσεις εναντίον αθώων μελών πληρώματος. Επιπλέον, το πλήγμα διασφαλίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα ύδατα της περιοχής για όλα τα πλοία, με εξαίρεση εκείνα που επιχειρούν να παραβιάσουν τον εν εξελίξει ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ κατά του Ιράν».

Η εν λόγω επίθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έκτου κύματος αμερικανικών πληγμάτων που εξαπολύθηκε χθες, Πέμπτη 16/7, εναντίον του Ιράν, με βασικούς στόχους υποδομές στα νότια και νοτιοδυτικά της χώρας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για τη σφοδρότερη μέχρι σήμερα αμερικανική επίθεση μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών.

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