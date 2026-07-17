Λιβύη: Ανασκαφές έφεραν στο «φως» αρχαίο θέατρο και μοναδικό ελληνικό ιππόδρομο

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Σημαντικές ανακαλύψεις στην αρχαία Απολλωνία στη Σούσα έφεραν στο «φως» οι ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής στη Λιβύη, καθώς οι αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν τον εντοπισμό ενός θεάτρου με θέα στη Μεσόγειο, αλλά και την επαν-ανακάλυψη ενός ελληνικού ιπποδρόμου, μαζί με ιερά συγκροτήματα.

Σύμφωνα με το libyareview.com, η αποστολή κάνει λόγο για μια εξέλιξη με ιδιαίτερη επιστημονική βαρύτητα, εκτιμώντας ότι τα νέα ευρήματα μπορούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις για την ιστορία της Απολλωνίας, την πολεοδομική της οργάνωση και τον πολιτιστικό της χαρακτήρα.

Δεν έχει γνωστό αντίστοιχο ο ελληνικός ιππόδρομος

Ο επικεφαλής της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής στη Λιβύη, καθηγητής Βενσάν Μισέλ, επισήμανε ότι ο ελληνικός ιππόδρομος που εντοπίστηκε δεν έχει γνωστό αντίστοιχο ούτε στην Κυρηναϊκή -την ιστορική και γεωγραφική περιοχή που καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα της σημερινής Λιβύης-, ούτε συνολικά στη Μεσόγειο.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, πρόκειται για μια ανακάλυψη εξαιρετικής αρχαιολογικής σημασίας, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα αξιολόγηση της ιστορίας της Απολλωνίας και του ρόλου που διαδραμάτισε στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο.

Η γαλλική αποστολή πραγματοποιεί αρχαιολογικές έρευνες στη Λιβύη εδώ και δεκαετίες, εστιάζοντας στην Απολλωνία-Σούσα και στα κατάλοιπα της ελληνικής και της ρωμαϊκής περιόδου. Επικεφαλής της αποστολής είναι ο Βενσάν Μισέλ από το 2011.

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην έρευνα υπογραμμίζουν ότι τα νέα ευρήματα ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη σημασία της Απολλωνίας ως μιας από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές πόλεις της Λιβύης. Παράλληλα, το θέατρο, ο ελληνικός ιππόδρομος και τα ιερά συγκροτήματα αναμένεται να αποτελέσουν αφετηρία για νέες μελέτες σχετικά με την ανάπτυξη της αρχαίας πόλης και τη συνολική ιστορία της Κυρηναϊκής.

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