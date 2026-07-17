Συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών η Σίλα Γκέντζογλου, η Τουρκάλα τραγουδίστρια που είχε κάνει ντουέτο με τον Αργυρό

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Χειροπέδες στη γνωστή Τουρκάλα τραγουδίστρια Σίλα Γκέντζογλου (Sıla Gençoğlu) πέρασαν οι τουρκικές Αρχές, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση με ναρκωτικές ουσίες. Η είδηση έγινε γνωστή και στην Ελλάδα, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα η τραγουδίστρια είχε εμφανιστεί στη σκηνή μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Συγκεκριμένα, οι δύο καλλιτέχνες είχαν μία κοινή εμφάνιση στην πρόσφατη συναυλία του Έλληνα τραγουδιστή στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, η Σίλα Γκέντζογλου και ο Κωνσταντίνος Αργυρός ερμήνευσαν μαζί το «Yanımda Uyu / Αχ Καρδιά Μου», σε μια συνεργασία που είχε τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού.

Σύμφωνα με τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης, η Εισαγγελία του Μπακιρκόι προχώρησε στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για περισσότερα από 20 άτομα, έπειτα από έρευνα που αφορά αδικήματα σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και την παροχή διευκόλυνσης για τη χρήση τους. Μεταξύ των προσώπων που συνελήφθησαν περιλαμβάνονται η Σίλα Γκέντζογλου, αλλά και ο γνωστός τραγουδιστής İlyas Yalçıntaş.

Συνεχίζονται οι έρευνες των τουρκικών Αρχών

Οι εισαγγελικές Αρχές ανέφεραν πως κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψαν στοιχεία τα οποία δημιουργούν ενδείξεις για πιθανή εμπλοκή των υπόπτων σε υποθέσεις χρήσης ναρκωτικών. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του İlyas Yalçıntaş, καθώς και άλλων κατηγορουμένων.

Για τη Σίλα Γκέντζογλου, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αναφέρεται ότι αναμένεται να αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, έως ότου προχωρήσει η δικαστική διαδικασία.

Η υπόθεση σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τη συμμετοχή της τραγουδίστριας στη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Harbiye Cemil Topuzlu Open Air Theatre της Κωνσταντινούπολης, όπου οι δύο καλλιτέχνες εμφανίστηκαν μαζί μπροστά στο κοινό.

Οι έρευνες των τουρκικών Αρχών παραμένουν σε εξέλιξη και αφορούν πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής, της υποκριτικής και της ευρύτερης showbiz.

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