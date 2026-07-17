«Πέτα ψηλά, λαμπρό μας αστέρι»: Το τελευταίο «αντίο» της παρέας της Άννας-Μαρίας με λευκά μπαλόνια στον ουρανό της Σάμου (Video)

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Η απώλεια της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, Άννας-Μαρίας, μετά το θανατηφόρο τροχαίο που έκοψε πρόωρα το νήμα της ζωής της πριν από λίγες ημέρες, έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στη Θεσσαλονίκη. Οι φίλοι της από τη Σάμο, τον τόπο καταγωγής του πατέρα της, δεν κατάφεραν να δώσουν το «παρών» στην κηδεία της, όμως αναζήτησαν έναν δικό τους τρόπο για να την αποχαιρετήσουν.

Στο νησί όπου η Άννα-Μαρία είχε ζήσει ανέμελες καλοκαιρινές στιγμές με την παρέα της, οι φίλοι της συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη της. Όπως αναφέρει το rthess.gr, αφού διάβασαν έναν συγκινητικό επικήδειο λόγο, άφησαν λευκά μπαλόνια στη θάλασσα, στη μνήμη της φίλης τους που έφυγε τόσο ξαφνικά.

Τα λόγια αποχαιρετισμού των φίλων της 15χρονης Άννας-Μαρίας

«Σήμερα σε αποχαιρετήσαμε με τον δικό μας τρόπο στη Σάμο, εδώ που είχες περάσει όλα τα παιδικά καλοκαιρινά σου χρόνια. Ήμασταν μικρά, παίζαμε στις κούνιες, τρέχαμε, γελάγαμε, δεν είχαμε έννοιες. Περιμέναμε πώς και πώς το επόμενο καλοκαίρι για έρθεις να κάνουμε τα ίδια. Πέρσι όταν έφυγες κλαίγαμε όλοι πάρα πολύ χωρίς λόγο, σε αγκαλιάσαμε τόσο σφιχτά λες και ξέραμε ότι είναι η τελευταία φορά που θα σε βλέπαμε, οι τελευταίες στιγμές μας, τα τελευταία γέλια μας, τα τελευταία δάκρυά μας…

Φέτος και για τα επόμενα χρόνια δεν θα σε περιμένουμε να έρθεις, όμως πάντα κάτι μέσα μας θα σε περιμένει… Σήμερα έγινες νυφούλα δεν μπορέσαμε να παρευρεθούμε να σε δούμε συγνώμη. Ήσουν πάντα γελαστή, η χαρά της παρέας, μας έκανες πάντα να γελάμε. Σήμερα δεν έφυγες μόνο εσύ αλλά έφυγε ένα κομμάτι από εμάς, τους φίλους σου, την οικογένειά σου, τις συμπαίκτες σου, τους συγγενείς σου…Τα καλοκαίρια δεν θα είναι πια όπως παλιά θα υπάρχει μία απώλεια που θα πρέπει να την γεμίζουμε με χαρά. Έφυγες τόσο άδοξα και άδικα τόσο νωρίς που δεν πρόλαβες να εκπληρώσεις τα όνειρα σου. Πέτα ψηλά λαμπρό μας αστέρι να φωτίζεις τον ουρανό όπως είναι και η ψυχή σου. ΔΕ ΘΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ…ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ…

Οι φίλοι σου

Νικολέτα Μαργαρώνη

Μαριτίνα Μαργαρώνη

Λυδία Δελογλου

Άννα-Μαρία Μαραγκού

Μάριος Χαριλάου

Ζαφειρο Αργυρού

Νίκος Μιχαλαινας

Γιώργος Μωραϊτης

Χρήστος Κότσιρας»

Υπενθυμίζεται ότι η Άννα-Μαρία έχασε τη ζωή της όταν επέβαινε σε μοτοσικλέτα μαζί με τον πατέρα της και σημειώθηκε σύγκρουση με απορριμματοφόρο. Το τροχαίο είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 15χρονης.

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