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17.07.2026 21:02

«Κλειδώνει» ο Ζινεντίν Ζιντάν για την εθνική ομάδα της Γαλλίας

17.07.2026 21:02
Zinédine Zidane

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Ο Ντιντιέ Ντεσάν αποχωρεί από τη θέση του προπονητή της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής που στέφθηκε με επιτυχία.

Μετά από μήνες εικασιών, έφτασε η επίσημη ανακοίνωση: Ο διάσημος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ειδικός στις μεταγραφές, αποκάλυψε μια συμφωνία μεταξύ του θρύλου του γαλλικού ποδοσφαίρου Ζινεντίν Ζιντάν και της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FFF), σύμφωνα με την οποία ο «Ζιζού» θα αναλάβει τα ηνία των «Les Bleus», διαδεχόμενος τον έμπειρο προπονητή Ντιντιέ Ντεσάν.

Στην επίσημη σελίδα του στο Facebook, ο δημοσιογράφος δημοσίευσε μια κατηγορηματική επιβεβαίωση: Ο «Ζιζού» έχει συμφωνήσει σε όλες τις ρήτρες και τις λεπτομέρειες του συμβολαίου που του προσφέρθηκε. Έχει επίσης επιτευχθεί μια συνολική συμφωνία σχετικά με τη σύνθεση του τεχνικού επιτελείου που θα τον συνοδεύσει στην περιπέτειά του στο τιμόνι της εθνικής Γαλλίας.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος διευκρινίζει ότι ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης είχε ήδη επιβεβαιώσει την επιλογή του πριν από αρκετές εβδομάδες. Μάλιστα, είχε απορρίψει κατηγορηματικά αρκετές δελεαστικές προτάσεις από μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους από τον περασμένο Δεκέμβριο, προτιμώντας να κάνει υπομονή περιμένοντας την ευκαιρία να αναλάβει την ομάδα της χώρας του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, οι διευθετήσεις που αφορούν την τεχνική διαχείριση έχουν ήδη κλείσει και ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής θα υπογράψει επίσημα τις επόμενες ημέρες, μόλις ο Ντεσάν ολοκληρώσει την αποστολή του και αποχωρήσει από τη θέση του μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 21:24
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Zinédine Zidane
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Κλειδώνει» ο Ζινεντίν Ζιντάν για την εθνική ομάδα της Γαλλίας

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