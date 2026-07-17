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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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17.07.2026 20:19

Επικό βίντεο για τον τελικό του Μουντιάλ, εμπνευσμένο από το La Casa de Papel

17.07.2026 20:19
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Ένα βίντεο, δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, κάνει τον γύρο των social media για τον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Το βίντεο, εμπνευσμένο από τη θρυλική σειρά La Casa de Papel, εστιάζει στη μάχη Μέσι – Γιαμάλ, με τον Αργεντινό άσσο να λέει ότι το Κύπελλο είναι δικό του και τον σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα να του απαντά: Ποιος είπε ότι είναι δικό σου;

Απολαύστε ελεύθερα…

Ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στις δύο φιναλίστ θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 21:24
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