Η Ντορέττα Παπαδημητρίου αναπολεί το περσινό καλοκαίρι: Οι βουτιές και τα «ακροβατικά» με τον Γιώργο Γεροντιδάκη (Video)

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Μια γεύση από το περσινό καλοκαίρι θέλησε να μοιραστεί η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τους διαδικτυακούς της φίλους, λίγο πριν ξεκινήσει τις φετινές διακοπές της μαζί με τον Γιώργο Γεροντιδάκη.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο από τις καλοκαιρινές στιγμές που είχαν περάσει πέρυσι, στο οποίο οι δυο τους εμφανίζονται να απολαμβάνουν χαλαρές στιγμές δίπλα στην πισίνα και να κάνουν βουτιές.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, η Ντορέττα Παπαδημητρίου έδωσε τον δικό της χαρακτηρισμό στις στιγμές αυτές, γράφοντας «Καλοκαιρινά ακροβατικά».

Παράλληλα, στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram μοιράστηκε με τους ακολούθους της την ανυπομονησία της για τις επόμενες διακοπές τους, σημειώνοντας: «Περιμένουμε τις διακοπές με κάτι από τις περσινές».

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