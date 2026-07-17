Πύρινος εφιάλτης στη Νορβηγία: Στάχτη πάνω από 50 σπίτια σε οικισμό μέσα στο δάσος – Εκρήξεις και εκκενώσεις (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής, 17/7, στην περιοχή Krokstadelva του δήμου Ντράμμεν στη Νορβηγία, όταν μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε λόφο με σπίτια, γύρω από πυκνό δάσος.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περισσότερες από 50 κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από τις φλόγες. Παρά το μέγεθος της καταστροφής, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί θύματα ή αγνοούμενοι, ενώ ένας πυροσβέστης έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Norway: A major fire tore through a row of townhouses in Krokstadelva, Drammen, this afternoon, rapidly spreading to multiple homes and nearby woodland.



Firefighters, supported by helicopters and crews from several surrounding municipalities, are battling the blaze, which… pic.twitter.com/TIEO8E39ts — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 17, 2026

Norway: Several row houses ablaze in Drammen https://t.co/KauQb9gQHO pic.twitter.com/NM1ec9M6Ls — Nordic News (@Nordic_News) July 17, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του nrk.no, στην περιοχή σημειώθηκαν εκρήξεις, ενώ οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα τα σπίτια τους. Σε έκτακτη ανακοίνωσή της, η Αστυνομία ανέφερε: «Εγκαταλείψτε την περιοχή. Κλείστε πόρτες, παράθυρα και αεραγωγούς, απενεργοποιήστε τον εξαερισμό αν είναι δυνατόν». Παράλληλα, επισήμανε πως υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, αλλά και έκθεσης σε τοξικό καπνό.

Μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα social media καταγράφουν την έκταση της πυρκαγιάς, με πυκνό μαύρο καπνό να έχει καλύψει τον ουρανό και την ορατότητα στην περιοχή να έχει περιοριστεί σημαντικά. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν δυσχεραίνουν την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων να περιορίσουν το μέτωπο.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με περισσότερους από 60 πυροσβέστες, μεγάλο αριθμό οχημάτων και ελικόπτερα να συμμετέχουν στην επιχείρηση. Παράλληλα, λόγω της κατάστασης έχει τεθεί προσωρινός περιορισμός πτήσεων στην περιοχή, ο οποίος αφορά και τη χρήση drones.

🇳🇴 Norvège : La situation est critique dans la ville de Drammen, où des dizaines de maisons sont embrasées par le feu.



Les pompiers sont débordés indique le quotidien norvégien Dagbladethttps://t.co/JA0Ros7pJo pic.twitter.com/0gBFLOhL6f July 17, 2026

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν ανακοινωθεί τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

«Πρόκειται για μια ισχυρή πυρκαγιά και επηρεάζεται σημαντικός αριθμός κατοικιών. Βρισκόμαστε σε στενή επικοινωνία με την Πυροσβεστική και την Αστυνομία και παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη», δήλωσε ο δήμαρχος του Ντράμμεν, Kjell Arne Hermansen, στην εφημερίδα Dagbladet.

DEVELOPING: A large wildfire is tearing through the Krokstadelva area near Drammen, Norway, destroying multiple homes and surrounding terrain. Residents report hearing explosions as firefighters battle the fast-moving blaze. pic.twitter.com/vRkkJL4giU — Breaking911 (@Breaking911) July 17, 2026

Διαβάστε επίσης:

Το Ιράν καταγγέλλει δεύτερη επίθεση των ΗΠΑ σε δεξαμενόπλοιο ελλιμενισμένο στη νήσο Χαργκ (Video)

Axios: Μαζική επίθεση στο Ιράν ετοιμάζει ο Τραμπ – Δεκάδες αεροπλάνα ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Διχασμένη η Ιταλία για κοσμηματοπώλη που οδηγείται στη φυλακή, μετά τη δολοφονία δύο ληστών – Βίντεο-ντοκουμέντο από το αιματηρό περιστατικό











