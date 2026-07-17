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17.07.2026 23:01

Πύρινος εφιάλτης στη Νορβηγία: Στάχτη πάνω από 50 σπίτια σε οικισμό μέσα στο δάσος – Εκρήξεις και εκκενώσεις (Video)

17.07.2026 23:01
norvigia

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής, 17/7, στην περιοχή Krokstadelva του δήμου Ντράμμεν στη Νορβηγία, όταν μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε λόφο με σπίτια, γύρω από πυκνό δάσος.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περισσότερες από 50 κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από τις φλόγες. Παρά το μέγεθος της καταστροφής, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί θύματα ή αγνοούμενοι, ενώ ένας πυροσβέστης έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nrk.no, στην περιοχή σημειώθηκαν εκρήξεις, ενώ οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα τα σπίτια τους. Σε έκτακτη ανακοίνωσή της, η Αστυνομία ανέφερε: «Εγκαταλείψτε την περιοχή. Κλείστε πόρτες, παράθυρα και αεραγωγούς, απενεργοποιήστε τον εξαερισμό αν είναι δυνατόν». Παράλληλα, επισήμανε πως υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, αλλά και έκθεσης σε τοξικό καπνό.

Μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα social media καταγράφουν την έκταση της πυρκαγιάς, με πυκνό μαύρο καπνό να έχει καλύψει τον ουρανό και την ορατότητα στην περιοχή να έχει περιοριστεί σημαντικά. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν δυσχεραίνουν την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων να περιορίσουν το μέτωπο.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με περισσότερους από 60 πυροσβέστες, μεγάλο αριθμό οχημάτων και ελικόπτερα να συμμετέχουν στην επιχείρηση. Παράλληλα, λόγω της κατάστασης έχει τεθεί προσωρινός περιορισμός πτήσεων στην περιοχή, ο οποίος αφορά και τη χρήση drones.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν ανακοινωθεί τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

«Πρόκειται για μια ισχυρή πυρκαγιά και επηρεάζεται σημαντικός αριθμός κατοικιών. Βρισκόμαστε σε στενή επικοινωνία με την Πυροσβεστική και την Αστυνομία και παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη», δήλωσε ο δήμαρχος του Ντράμμεν, Kjell Arne Hermansen, στην εφημερίδα Dagbladet.

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