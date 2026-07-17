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17.07.2026 23:46

Πρόσβαση… επί πληρωμή στις αναρτήσεις του Τραμπ: Το σχέδιο για συνδρομές έως 100.000 δολάρια τον μήνα

17.07.2026 23:46
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Η Trump Media & Technology Group (TMTG), η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ντόναλντ Τραμπ που βρίσκεται πίσω από την πλατφόρμα Truth Social, εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει επί πληρωμή προνομιακή πρόσβαση στις αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, επενδυτές και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ενδέχεται να καλούνται να καταβάλλουν έως και 100.000 δολάρια τον μήνα, ώστε να βλέπουν τις δημοσιεύσεις του προέδρου των ΗΠΑ νωρίτερα από το ευρύ κοινό.

Οι Financial Times, επικαλούμενοι πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, αναφέρουν ότι η εταιρεία εξετάζει την εμπορική αξιοποίηση του περιεχομένου του Τραμπ μέσω μιας νέας υπηρεσίας δεδομένων. Το Reuters σημειώνει πως δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες, ενώ η TMTG δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Νέα υπηρεσία για επαγγελματίες των αγορών

Την Πέμπτη η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα το Truth API, μια συνδρομητική υπηρεσία αδειοδοτημένων δεδομένων που απευθύνεται σε τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες και άλλους επαγγελματίες των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Όπως αναφέρει η ίδια η TMTG, η υπηρεσία εξασφαλίζει «την ταχύτερη δυνατή πρόσβαση» στις αναρτήσεις των δέκα λογαριασμών με τη μεγαλύτερη επιρροή στο Truth Social, πριν αυτές εμφανιστούν στους υπόλοιπους χρήστες μέσω των καθιερωμένων ειδοποιήσεων της πλατφόρμας.

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί το πρώτο βήμα της εταιρείας στον τομέα της αδειοδότησης δεδομένων και δημιουργεί μια νέα πηγή εσόδων, σε μια περίοδο κατά την οποία η TMTG αναζητά τρόπους να ενισχύσει τη δραστηριότητά της απέναντι στον έντονο ανταγωνισμό των μεγάλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι κινήσεις του Τραμπ ως «σήμα» για τις αγορές

Οι δημοσιεύσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social έχουν κατά καιρούς επηρεάσει τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, με αποτέλεσμα να αποτελούν πολύτιμη πηγή ενημέρωσης για traders, επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα κατεγράφη στις 9 Απριλίου 2025, όταν οι βασικοί δείκτες της Wall Street ενισχύθηκαν σημαντικά έπειτα από ανάρτηση του Τραμπ, μέσω της οποίας γνωστοποίησε ότι αναστέλλονται για 90 ημέρες πολλοί από τους δασμούς που είχε ανακοινώσει.

Παρόμοια επίδραση είχαν και αναρτήσεις που σχετίζονταν με τους αποκαλούμενους «Liberation Day» δασμούς, καθώς και με τους εμπορικούς περιορισμούς σε βάρος της Κίνας, οι οποίες προκάλεσαν έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές.

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