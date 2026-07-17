Το Ιράν καταγγέλλει δεύτερη επίθεση των ΗΠΑ σε δεξαμενόπλοιο ελλιμενισμένο στη νήσο Χαργκ (Video)

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Για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έπληξαν ιρανικό δεξαμενόπλοιο που βρισκόταν αγκυροβολημένο κοντά στη νήσο Χαργκ, στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι ιρανικές Αρχές.
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Μπουσέρ, μετέδωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του πετρελαιοφόρου Belma N.I.22. Όπως αναφέρεται, το πλοίο δεν μετέφερε φορτίο τη στιγμή της επίθεσης.
Ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε στο Fars πως το δεξαμενόπλοιο, το οποίο είχε γίνει ήδη στόχος επίθεσης δύο ημέρες νωρίτερα, χτυπήθηκε εκ νέου.
«Το άδειο πετρελαιοφόρο Belma N.I.22, που είχε χτυπηθεί πριν από δύο ημέρες, δέχθηκε σήμερα νέα επίθεση από δύο αμερικανικούς πυραύλους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Μπουσέρ.
Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές πληροφορίες σχετικά με πιθανές απώλειες ανθρώπινων ζωών, ενώ παραμένει άγνωστη και η έκταση των ζημιών που υπέστη το πλοίο.
Οι πληροφορίες για το νέο πλήγμα βασίζονται αποκλειστικά σε ιρανικές αναφορές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές Αρχές ή από ανεξάρτητη πηγή.
Η νήσος Χαργκ, ένας από τους βασικότερους κόμβους εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, βρίσκεται στο επίκεντρο της έντασης που έχει διαμορφωθεί στον Περσικό Κόλπο, καθώς η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη συνεχίζει να κλιμακώνεται.
Νωρίτερα, το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν φέρεται να επιτέθηκε σε πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
Το πρακτορείο, που επικαλείται ανώνυμο Ιρανό αξιωματούχο, αναφέρει ότι το πλοίο προσπάθησε να περάσει από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλίσει άδεια από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλήρωμα είχε προειδοποιηθεί από τις ιρανικές δυνάμεις, όμως το πλοίο συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η επίθεση.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί στοιχεία για την ταυτότητα ή τον τύπο του πλοίου, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ζημιές ή την κατάσταση του πληρώματος. Παράλληλα, το περιστατικό δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις Αρχές της Ταϊλάνδης ούτε από κάποιον διεθνή ναυτιλιακό οργανισμό.
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