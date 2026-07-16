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16.07.2026 00:43

Οι ΗΠΑ ακινητοποίησαν τάνκερ που κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμάνι

16.07.2026 00:43
centcom-tanker

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Σε επιχείρηση ακινητοποίησης πετρελαιοφόρου που είχε προορισμό λιμάνι του Ιράν προχώρησαν αργά το βράδυ της Τετάρτης, 15/7, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, εφαρμόζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει εκ νέου από την Τρίτη.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), το δεξαμενόπλοιο Belma, με σημαία Κουρασάο, έπλεε χωρίς φορτίο προς τη νήσο Χαργκ. Όπως αναφέρεται, το πλήρωμα δέχθηκε επανειλημμένες προειδοποιήσεις, ωστόσο το πλοίο συνέχισε την πορεία του αγνοώντας τις αμερικανικές εκκλήσεις.

Ακολούθησε πλήγμα από αμερικανικό αεροσκάφος, το οποίο εκτόξευσε πυραύλους και ακινητοποίησε το δεξαμενόπλοιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν θύματα.

Η ανακοίνωση της CENTCOM

Σε ανάρτησή της η CENTCOM γράφει: «Οι αμερικανικές δυνάμεις εφάρμοσαν τα μέτρα ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, στις 15 Ιουλίου, ακινητοποιώντας ένα πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο που προσπαθούσε να πλεύσει προς ιρανικό λιμένα στον Αραβικό Κόλπο.

Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) εντόπισαν το δεξαμενόπλοιο Belma, που έφερε σημαία του Κουρασάο, να διέρχεται από διεθνή ύδατα με κατεύθυνση προς το νησί Χαργκ. Το εμπορικό σκάφος αγνόησε πολλαπλές προειδοποιήσεις καθώς προσπαθούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό.

Ένα αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε το σκάφος αφού εκτόξευσε πυραύλους Hellfire στην καπνοδόχο του πλοίου. Το πλοίο δεν κατευθύνεται πλέον προς το Ιράν.

Οι αμερικανικές δυνάμεις επανέλαβαν τον ναυτικό αποκλεισμό κατά πλοίων που διέρχονται προς ή από ιρανικούς λιμένες και παράκτιες περιοχές στις 4 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) της 14ης Ιουλίου.

Κατά τις πρώτες 24 ώρες εφαρμογής του αποκλεισμού, η CENTCOM ανακατεύθυνε δύο εμπορικά πλοία που συμμορφώθηκαν και εξουδετέρωσε ένα πλοίο που δεν συμμορφώθηκε.

Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση και έτοιμες να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση».

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ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 01:36
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