Βρετανία: 14χρονος αντιμέτωπος με κατηγορίες για τρομοκρατία – Φέρεται να διοργάνωσε επιθέσεις σε τζαμιά στο Λονδίνο

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Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατία σε βάρος ενός 14χρονου. Οι κατηγορίες συνδέονται με ακροδεξιά ιδεολογία και αφορούν σχέδιο συνωμοσίας για επιθέσεις εναντίον δύο τζαμιών στο νότιο Λονδίνο.

Ο ανήλικος συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα για πρόκληση φθορών σε αυτοκίνητο. Ωστόσο, κατά τις έρευνες της αστυνομίας βρέθηκαν έγγραφα που οδήγησαν στην απαγγελία κατηγοριών για προπαρασκευαστικές ενέργειες με σκοπό την «τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών».

«Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή κατηγορία τρομοκρατίας σε βάρος νεαρού αγοριού, η οποία είναι πιθανό να προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην κοινή γνώμη και στην τοπική κοινότητα», δήλωσε η Έλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Λονδίνου.

Η αστυνομία υπογραμμίζει πως δεν θεωρεί ότι η υπόθεση συνδέεται με μια ευρύτερη τρομοκρατική απειλή, ωστόσο είναι διατεθειμένη να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας σε τζαμιά.

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