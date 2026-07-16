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16.07.2026 00:19

Χειροπέδες σε 35χρονο για τη φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου – Στάχτη χιλιάδες στρέμματα και ζώα

16.07.2026 00:19
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Φωτογραφία αρχείου

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Στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα προχώρησαν τα στελέχη του ανακριτικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 15/7, στο Μελιδοχώρι.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο άνδρας φέρεται να πραγματοποιούσε εξωτερικές εργασίες με τροχό στο πλαίσιο εργολαβίας. Παρότι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται ότι ευθύνεται για την πυρκαγιά, έπειτα από συνεννόηση με την Εισαγγελία Ηρακλείου παραμένει κρατούμενος έως αύριο, όταν και θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Σε βάρος του επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο.

Την ίδια στιγμή, ο πρώτος απολογισμός των ζημιών αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Χιλιάδες στρέμματα χορτολιβαδικών και γεωργικών εκτάσεων έχουν καταστραφεί, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, γεωτρήσεις, καθώς και δίκτυα ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις από ολόκληρη την Κρήτη, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετείχαν και εννέα εναέρια μέσα.

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ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 00:23
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ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 35χρονο για τη φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου – Στάχτη χιλιάδες στρέμματα και ζώα

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