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15.07.2026 21:47

«Το έμαθα από την τηλεόραση», υποστήριξε ο 24χρονος που προφυλακίστηκε για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα 

15.07.2026 21:47
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Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 24χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην εμπρηστική επίθεση που στοίχισε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα.

Ο νεαρός φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο της επίθεσης. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού σε έναν φίλο του και ότι έμαθε για την επίθεση από την τηλεόραση.

Επέμεινε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενους του, ότι δεν έχει καμία σχέση με τον αντιεξουσιαστικό χώρο, ότι έχει λευκό ποινικό μητρώο και είναι άριστος μαθητής.

Η αντιτρομοκρατική εκτιμά ότι στην υπόθεση εμπλέκονται άλλα τρία άτομα και ότι υπάρχει και ηθικός αυτουργός. 

Οι κατηγορίες σε βάρος του 24χρονου

Σε βάρος του 24χρονου, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων:

  • ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα
  • συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση

Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, ένας 29χρονος και μία 26χρονη, είχαν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή μετά τις απολογίες τους στην ίδια ανακρίτρια.

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«Το έμαθα από την τηλεόραση», υποστήριξε ο 24χρονος που προφυλακίστηκε για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα 

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