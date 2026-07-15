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15.07.2026 20:42

Πορεία στο κέντρο της Αθήνας για τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος από αστυνομικά πυρά: «Το κράτος δολοφονεί»

15.07.2026 20:42
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Πορεία από τα Προπύλαια προς τη Βουλή πραγματοποίησε πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκε στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή Ζαβραδινού–Καραμπαμπά στο Άργος από πυροβολισμούς αστυνομικών.

Οργανώσεις και  συλλογικότητες με πανό που γράφουν «Το κράτος δολοφονεί» «Να βάλουμε τέλος στις κρατικές δολοφονίες. Αφοπλισμός της αστυνομίας τώρα!»  απαίτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη και ζήτησαν απαντήσεις και διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του 20χρονου.

Παράλληλα, οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν την απόδοση ευθυνών και για τον θάνατο εργαζομένου στον Ασπρόπυργο που κατέληξε μετά από φωτιά και έκρηξη στον χώρο εργασίας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος τραυματίστηκε βαρύτατα από πυρά αστυνομικών της ΟΠΚΕ κατά την διάρκεια καταδίωξης και κατέληξε αργά το βράδυ του Σαββάτου, ενώ δέχθηκε βροχή πυροβολισμών, με 7 σφαίρες να εντοπίζονται στο κεφάλι του.

Η μητέρα του 20χρονου μιλώντας σε ΜΜΕ ξέσπασε για την βίαιη δολοφονία του παιδιού της αναφέροντας ότι βρίσκονταν στο φάσμα του αυτισμού και ότι «είχε περιστατικό με βία αστυνομικό πέρσι. Και από εδώ κρυφά βγήκε, δεν τον άφηνα ποτέ να βγει μόνος του. Και κρυφά βγήκε επειδή ζεστάθηκε στο σπίτι και ήθελε να δροσιστεί. Να δροσιστεί, πήγε για μπάνιο. Έκανε μπάνιο και άρχισαν να τον παρακολουθούν από Ασίνη. Και μετά έγινε εκεί. Και βρήκε ότι έχει ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι. Γι’ αυτό φοβήθηκε, αγχώθηκε και προσπάθησε να φύγει. Επειδή δεν εμπιστεύτηκε πια».

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