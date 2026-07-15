Εμπρηστική επίθεση στη Marfin: «Έμαθα ότι ήμουν ταυτόχρονα σε δύο σημεία» – Τι δηλώνει ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης για την εμπλοκή του στη δικογραφία

Takeaways by to pontiki AI Ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης, κατονομαζόμενος ως δράστης της επίθεσης στη Marfin, δηλώνει μέσω επιστολής του ότι κατά τον χρόνο του εμπρησμού το 2010 ήταν έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης αμφισβητεί τη δικογραφία, υποστηρίζοντας ότι οι συλλήψεις βασίζονται σε έλλειψη ταυτοποίησης και σε ανώνυμες καταγγελίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η υπεράσπιση καταγγέλλει πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης και προχειρότητα των διωκτικών αρχών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά αποτυχημένη προσπάθεια ταυτοποίησης των δραστών.

Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι, ενώ η ανακρίτρια έχει ζητήσει την ταυτοποίηση του αποστολέα του ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος που οδήγησε στις πρόσφατες διώξεις.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης, που κατονομάζεται ως ένας εκ των δραστών για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin, σε επιστολή που δημοσιοποίησε επαναλαμβάνει ότι την 5η Μάη του 2010 που έλαβε χώρα η επίθεση ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού.

«Απ’ ότι έμαθα, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης της 5ης Μάη του 2010 βρισκόμουν σε δυο σημεία ταυτόχρονα: έξω από την Μαρφίν -μαζί με άλλα 7 άτομα που κατονομάζονται στο μέιλ- ως φυσικός αυτουργός του εμπρησμού της τράπεζας και του θανάτου τριών εργαζομένων και στον πρώτο όροφο της Α’ πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού, μοιράζοντας τρόφιμα ως εργαζόμενος της καντίνας της φυλακής. Γιατί, αν δε με ξεγελά η μνήμη μου, από τον Αύγουστο του 2008 έως τον Σεπτέμβριο του 2013 βρισκόμουν έγκλειστος στη φυλακή. Ένα απλό γκουγκλάρισμα αρκεί για να σας πείσει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στην επιστολή του προς το omniatv, καταγγέλλει την πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας της Marfin. «Είναι ενδεικτικό όμως και της κυνικότητας της νεοφιλελεύθερης – ακροδεξιάς κυβέρνησης, των αδίστακτων πτωματοφάγων που θέλουν να εκμεταλλευτούν πολιτικάντικα τον άδικο θάνατο τριών εργαζομένων στη Μαρφίν. Με στοιχεία της πλάκας προφυλακίζουν ανθρώπους με μοναδικό κριτήριο την πολιτική τους προέλευση από τον αναρικό/αντιεξουσιαστικό χώρο και ταυτόχρονα προσπαθούν να χτίσουν ένα πολιτικό αφήγημα που εγκληματοποιεί οποιαδήποτε μαζική λαϊκή αντίσταση απέναντι στις βάρβαρες πολιτικές τους».

Η επιστολή του Πολύκαρπου Γεωργιάδη

Ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πορφύριος στην 27η παράγραφο του βιβλίου του «Πυθαγόρου βίος» βεβαιώνει πως ο Πυθαγόρας βρέθηκε την ίδια ημέρα και την ίδια στιγμή στο Μεταπόντιο της Ιταλίας και στο Ταυρομένιο της Σικελίας, δίνοντας δημόσιες διαλέξεις μαζί με τους μαθητές του: «παρόλο που η απόσταση ανάμεσα στις δύο πόλεις είναι πάρα πολλά στάδια και από ξηρά και από θάλασσα και χρειάζεται κανείς μέρες για να τη διανύσει».

Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται «διτοπία», δηλαδή η ικανότητα κάποιου να βρίσκεται σε δυο διαφορετικούς τόπους ταυτόχρονα. Μέχρι χθες γνώριζα πως η αφήγηση αυτή του Πορφυρίου άνηκε στη σφαίρα της μεταφυσικής, καθώς οι νόμοι της φυσικής δεν πολυσυμφωνούν. Ωστόσο η γνώση μου αυτή τίθεται υπό αμφισβήτηση μετά την ανάγνωση του ανώνυμου μέιλ που έστειλαν στον εαυτό τους οι Κλουζώ που «εξιχνιάζουν» για νιοστή φορά την υπόθεση για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Απ’ ότι έμαθα, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης της 5ης Μάη του 2010 βρισκόμουν σε δυο σημεία ταυτόχρονα: έξω από την Μαρφίν -μαζί με άλλα 7 άτομα που κατονομάζονται στο μέιλ- ως φυσικός αυτουργός του εμπρησμού της τράπεζας και του θανάτου τριών εργαζομένων και στον πρώτο όροφο της Α’ πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού, μοιράζοντας τρόφιμα ως εργαζόμενος της «καντίνας» της φυλακής. Γιατί, αν δε με ξεγελά η μνήμη μου, από τον Αύγουστο του 2008 έως τον Σεπτέμβριο του 2013 βρισκόμουν έγκλειστος στη φυλακή. Ένα απλό γκουγκλάρισμα αρκεί για να σας πείσει…

Θα ήτανε για γέλια αυτό το κουρελόχαρτο που καταχρηστικά αποκαλείται «δικογραφία» εάν αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονταν άδικα δυο άνθρωποι στη φυλακή (με ενδεχόμενο να γίνουν τρεις). Και ακριβώς αυτό το σημείο του «ανώνυμου» μέιλ είναι ενδεικτικό της σοβαρότητας (ή μάλλον της έλλειψης σοβαρότητας) της νούμερα 3 «εξιχνίασης» του εμπρησμού της Μαρφίν. Είναι ενδεικτικό όμως και της κυνικότητας της νεοφιλελεύθερης – ακροδεξιάς κυβέρνησης, των αδίστακτων πτωματοφάγων που θέλουν να εκμεταλλευτούν πολιτικάντικα τον άδικο θάνατο τριών εργαζομένων στη Μαρφίν. Με στοιχεία της πλάκας προφυλακίζουν ανθρώπους με μοναδικό κριτήριο την πολιτική τους προέλευση από τον αναρικό/αντιεξουσιαστικό χώρο και ταυτόχρονα προσπαθούν να χτίσουν ένα πολιτικό αφήγημα που εγκληματοποιεί οποιαδήποτε μαζική λαϊκή αντίσταση απέναντι στις βάρβαρες πολιτικές τους. Με το επικοινωνιακό νέφος που σηκώνουν σε συνεργασία με τη συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ προσπαθούν να καλύψουν τα στυγερά τους εγκλήματα: την πολεμική προετοιμασία, τη φτώχεια, την ακρίβεια, την αστυνομική κτηνωδία (με πιο πρόσφατο περιστατικό τη δολοφονία στο Άργος), τις δεκάδες δολοφονίες εργατών στα εργοδοτικά κάτεργα (με τελευταίο περιστατικό την έκρηξη στον Ασπρόπυργο με έναν νεκρό και άλλους δέκα εγκαυματίες, δυο από τους οποίους χαροπαλεύουν).

Δεν θα τους αφήσουμε να παίξουν μονότερμα. Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί και άπραγοι απέναντι στην ομίχλη που μας περικυκλώνει. Θα σπάσουμε τη μονοκαλλιέργια της άποψης που προωθούν κυβέρνηση και «δημοσιογραφικοί» παπαγάλοι που απλά αναπαράγουν στυνομικές διαρροές και κυβερνητικά νον πέιπερς. Θα μιλάμε, θα αντιστεκόμαστε, θα διαδηλώνουμε, θα απεργούμε, θα χτίζουμε εστίες αλληλεγγύης. Αυτοί μπορεί να εμπνέονται από τους δωσίλογους παπούδες τους, τους ράλληδες και τους ταγματαλήτες. Από αυτούς πήραν τις αρχές και τις αξίες τους (χτίζοντας παράλληλα και τις περιουσίες τους). Εμείς στεκόμαστε απέναντι, εμπνεόμαστε από αυτούς που έδωσαν χαμόγελο απέναντι στην κάνη, από τους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής, από την Ευθυμία Πατσιά και τη Μίρκα Γκίνοβα, από τον Νίκο Μπελογιάννη και τον Νίκο Πλουμπίδη. Δεν είμαστε σαν τα μούτρα σας. Είμαστε δυο κόσμοι σε ανειρήνευτη σύγκρουση. «Αλλ’ ουδέν έρπει ψεύδος εις γήρας χρόνου». Κι αυτή η σκευωρία θα καταρρεύσει με πάταγο…

Καμπαγιάννης: Τρίτη αποτυχημένη προσπάθεια ταυτοποίησης των δραστών της εμπρηστικής επίθεσης

Νωρίτερα ο συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των συλληφθέντων, Θανάσης Καμπαγιάννης επέμεινε ότι οι συλλήψεις είναι αυθαίρετες, καθώς η δικογραφία δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση. «Ο εντολέας μου συνελήφθη όχι γιατί ταυτοποιήθηκε το πρόσωπό του, αλλά γιατί υπάρχει ένα εύρημα, ότι έφερε ένα περιβόητο αντικείμενο που λέει η αστυνομία ότι μοιάζει με ένα άλλο αντικείμενο που είχε στις διακοπές του», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πελάτης μου ήταν στη φυλακή όταν κάηκε η Marfin

Για το email που κατονόμαζε τους τρεις συλληφθέντες είπε «το όνομα του εντολέα μου αναφέρεται στο συγκεκριμένο email ως πρώτος των δραστών που έκαψαν τη Marfin. Άκουσον άκουσον μιλάμε για άνθρωπο που το 2010 ήταν στη φυλακή. Ζητάμε την ταυτοποίηση του αποστολέα και εκπλησσόμαστε που οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν κάνει ακόμα ταυτοποίηση».

«Δεν ισχύει ότι η αστυνομία έχει οποιοδήποτε στοιχείο ή φωτογραφικό υλικό μέσω των οποίων να ταυτοποιήσει τα πρόσωπα που κατηγορούνται», πρόσθεσε και για τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα είπε « η αστυνομία η ίδια λέει ότι από αυτές τις φωτογραφίες δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν».

«Αν υπάρξουν φωτογραφίες εγώ ο ίδιος πρώτος θα πω ότι έκανα λάθος», συνέχισε και επισήμανε «κανένας από τους δύο κατηγορούμενους δεν έριξε τη μολότοφ».

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης σημείωσε ακόμα ότι έχουν γίνει και στο παρελθόν αποτυχημένες απόπειρες ταυτοποίησης των εικονιζόμενων. «Ο άνθρωπος που βρίσκεται στη μέση η αστυνομία έχει πει τρεις φορές ποιος είναι. Με άλλα ονόματα. Πρώτη φορά επισημάνθηκε άνθρωπος ποιος είναι και αθώωθηκε στο δικαστήριο. Δεύτερη φορά υποδείχθηκε άλλο πρόσωπο στην προκαταρκτική του 2021 και δεν προχώρησε η υπόθεση. Ο σημερινός κατηγορούμενος είναι ο τρίτος κατά σειρά που λέει η αστυνομία ότι είναι αυτός. Η ίδια υπηρεσία που λέει για την τρίτη κατηγορούμενη έλεγαν μέχρι τη φάση της έρευνας ότι ο ίδιος άνθρωπος δεν ταυτοποιείται».

Διαβάστε επίσης

Marfin: Την ταυτοποίηση του αποστολέα του email ζητά η ανακρίτρια – Το σκεπτικό της προφυλάκισης των δύο κατηγορούμενων και τα κενά στη δικογραφία

Καμπαγιάννης για Marfin: Ο πελάτης μου το 2010 ήταν στη φυλακή, είναι η τρίτη αποτυχημένη προσπάθεια ταυτοποίησης

Marfin: Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου οι δύο 42χρονοι για τον φονικό εμπρησμό – Αναμένεται η έκδοση της 46χρονης