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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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15.07.2026 22:05

Τέρμα τα αποκαλυπτικά πλάνα που αντικειμενοποιούν τις αθλήτριες – Οι οδηγίες της EBU

15.07.2026 22:05
athlitria

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Οδηγίες ώστε να αποφευχθούν τα αποκαλυπτικά πλάνα που αντικειμενοποιούν τις αθλήτριες δημοσίευσε η EBU. 

Σύμφωνα με την EBU οι σκηνοθέτες θα πρέπει να προκρίνουν τα μακρινά πλάνα σε σχέση με τα κοντινά. Τα κοντινά πλάνα, όταν είναι αναγκαία προτείνεται να εστιάζουν στα πρόσωπα των αθλητριών και όχι στα κορμιά τους.

Προβληματικές θεωρούνται οι λήψεις από πολύ χαμηλή γωνία, τα πλάνα στα σώματα των αθλητριών και τα slow motion που δεν εξυπηρετούν την οικονομία του αγώνα.

Οι οδηγίες αφορούν αγωνίσματα όπως το άλμα  επί κοντώ, το άλμα εις ύψος, τα οριζόντια άλματα και τα δρομικά αγωνίσματα.

«Αναγνωρίζουμε την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης των προτύπων μετάδοσης, ώστε να διασφαλιστεί η κάλυψη που σέβεται και αντικατοπτρίζει με συνέπεια την ικανότητα, τη δύναμη και την αφοσίωση των αθλητριών. Αυτή είναι μια κοινή ευθύνη όλων των μελών της EBU», αναφέρει στην έκθεσή της η Ένωση.

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