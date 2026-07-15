Νέες απειλές Τραμπ για χτυπήματα σε υποδομές του Ιράν – «Δεν θα κάνουμε συμφωνία που δεν μας ωφελεί», απαντά η Τεχεράνη, ενώ οι ΗΠΑ εξαπολύουν νέα πλήγματα

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Συνεχίζεται η ένταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει νέες απειλές για στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν, την ιρανική πλευρά να ξεκαθαρίζει πως δεν θα δεχθεί συμφωνίες που δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντά της και τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν μία ακόμη νύχτα επιθέσεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα, Τετάρτη 15/7, πως δεν επιθυμεί να θέτει χρονικά περιθώρια, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το χρονικό όριο που έχει δοθεί στο Ιράν πριν ξεκινήσουν αμερικανικές επιθέσεις εναντίον υποδομών, όπως γέφυρες.

«Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει… Καλύτερα να φερθούν σωστά», είπε ο Τραμπ.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει, σε συνέντευξή του στο Fox News, πως εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε «συμφωνία», οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε βομβαρδισμούς κρίσιμων υποδομών στο Ιράν.

«Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς», καθώς «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο.

«Το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ακόμη ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη εξέφρασε βούληση για συνάντηση. «Λάβαμε ένα τηλεφώνημα καθώς ερχόμουν εδώ. Θέλουν συνάντηση», είπε ο Τραμπ.

«Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε εάν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε», σημείωσε ακόμη ο Τραμπ.

Γκαλιμπάφ: Η Τεχεράνη δεν θα παραμείνει σε συμφωνία χωρίς όφελος

Από την πλευρά του Ιράν, ο επικεφαλής των διαπραγματευτών της χώρας και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε πως η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει ένα «Μνημόνιο Συνεννόησης» με τις ΗΠΑ, εφόσον δεν αποκομίζει οφέλη από αυτό. «Το Ιράν δεν έχει κανέναν λόγο να εμμένει σε μια τέτοια συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ακόμη πως η εθνική ασφάλεια της χώρας συνδέεται με τη διατήρηση των «ιρανικών διευθετήσεων» στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ιρανός αξιωματούχος σημείωσε ότι η στρατηγική της Τεχεράνης στον πόλεμο με τις ΗΠΑ, αλλά και στις προσπάθειες για τερματισμό του, θα πρέπει να στηρίζεται στα εθνικά συμφέροντα, στην ασφάλεια της χώρας και σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Όπως ανέφερε, το Ιράν είναι αναγκασμένο να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις.

Παράλληλα, ο Γκαλιμπάφ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, τονίζοντας πως η διπλωματική οδός δεν αποκλείεται.

«Η διαπραγμάτευση σε αυτό το στάδιο δεν ισοδυναμεί με συμβιβασμό αλλά, μαζί με τον πόλεμο, είναι μέρος της στρατηγικής της αντίστασης και της προστασίας των εθνικών συμφερόντων», ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Ο διαχωρισμός και η επιλογή είτε της διαπραγμάτευσης είτε του πολέμου ως μοναδικής λύσης είναι στρατηγικό λάθος», πρόσθεσε.

Νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν

Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, το U.S. Central Command (CENTCOM).

Σε ενημέρωσή της μέσω Χ, η CENTCOM ανέφερε ότι «στις 3:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 22:00 στην Ελλάδα), αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δεύτερο γύρο επιθέσεων σήμερα εναντίον του Ιράν. Τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μια διεθνή θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο».

At 3 p.m. ET, U.S. forces launched operations for a second wave of strikes today against Iran. The strikes are targeting Iranian military capabilities used to threaten vessels freely transiting through the Strait of Hormuz, an international waterway vital to global commerce. The… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, έχουν αναφερθεί εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς. Όπως αναφέρει το ιρανικό δίκτυο αμερικανικά βλήματα χτύπησαν μια περιοχή κοντά στην πόλη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σημειώθηκαν τρεις εκρήξεις στο Τσαμπαχάρ και στην πόλη Αχβάζ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.

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