Μέγας είσαι Μέσι: Ο χαρακτήρας και η εμπειρία της Αργεντινής έκριναν το ματς με την αφελή Αγγλία – Η βαθμολογία των παικτών

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Η Αργεντινή προκρίθηκε στον τελικό του Μουντιάλ 2026 με μια νίκη που, σύμφωνα με τις αναλύσεις των μεγάλων διεθνών μέσων, χαρακτηρίζεται περισσότερο ως νίκη χαρακτήρα και εμπειρίας παρά ως νίκη ποδοσφαιρικής κυριαρχίας. Για περίπου 80 λεπτά η Αγγλία έδειχνε να ελέγχει την κατάσταση, όμως μέσα σε επτά λεπτά η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι ανέτρεψε τα πάντα, επιβεβαιώνοντας γιατί παραμένει η παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Πού κρίθηκε ο αγώνας

1. Η Αγγλία δεν «σκότωσε» το παιχνίδι όταν είχε την ευκαιρία

Ο Τόμας Τούχελ είδε την ομάδα του να παίρνει προβάδισμα στο 55′ με τον Άντονι Γκόρντον, έπειτα από εξαιρετική ανάπτυξη των Ντέκλαν Ράις και Μόργκαν Ρότζερς. Εκείνο ήταν το καλύτερο διάστημα των Άγγλων. Πίεσαν ψηλά, περιόρισαν τον Μέσι και έδειχναν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Ωστόσο δεν βρήκαν δεύτερο γκολ, παρά τις προϋποθέσεις που δημιούργησαν. Αυτή αποδείχθηκε η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία τους.

2. Η εμπειρία της Αργεντινής μίλησε στο τέλος

Εκεί που πολλές ομάδες θα πανικοβάλλονταν, η Αργεντινή παρέμεινε ψύχραιμη. Ο Λιονέλ Μέσι άρχισε να βρίσκει περισσότερους χώρους ανάμεσα στις γραμμές και η πίεση μεταφέρθηκε σταδιακά προς την αγγλική περιοχή.

Στο 85′ ήρθε η στιγμή του Έντσο Φερνάντες. Με ένα εντυπωσιακό μακρινό σουτ ισοφάρισε και άλλαξε ολοκληρωτικά τη ψυχολογία του αγώνα. Ξαφνικά η Αγγλία, που έμοιαζε να ελέγχει τα πάντα, βρέθηκε να αμύνεται υπό τεράστια πίεση.

3. Ο Μέσι έκανε τη διαφορά όταν όλα κρίνονταν

Όπως σχολιάζουν αρκετά διεθνή μέσα, ο αρχηγός της Αργεντινής δεν ήταν εντυπωσιακός επί 90 λεπτά. Ήταν όμως καθοριστικός στη μία στιγμή που έπρεπε.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων έβγαλε ιδανική σέντρα προς τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος με δυνατή κεφαλιά έκανε το 2-1, χαρίζοντας στην “αλμπισελέστε” μία από τις πιο δραματικές προκρίσεις της ιστορίας της σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Αγγλία «λύγισε» από την πίεση

Ο βρετανικός Τύπος ήδη στέκεται ιδιαίτερα στην ψυχολογική κατάρρευση των τελευταίων λεπτών. Μέχρι το 84′ η Αγγλία είχε περιορίσει σημαντικά τον Μέσι, είχε ελέγξει τον ρυθμό και έδειχνε πιο κοντά στον τελικό.

Μετά την ισοφάριση, όμως, έχασε τη συνοχή της. Οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμών μεγάλωσαν, οι επιστροφές άργησαν και η Αργεντινή εκμεταλλεύτηκε αμέσως το μομέντουμ. Η ψυχραιμία των πρωταθλητών κόσμου αποδείχθηκε καθοριστική απέναντι σε μια ομάδα που έδειξε να καταρρέει μόλις δέχθηκε το πρώτο σοκ.

Η τακτική μάχη

Το πρώτο ημίχρονο χαρακτηρίστηκε από ένταση και ελάχιστες καθαρές ευκαιρίες. Οι δύο ομάδες αλληλοεξουδετερώθηκαν, με αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα και συνεχείς διακοπές.

Στην επανάληψη ο Τούχελ κέρδισε αρχικά τη μάχη των προπονητών, καθώς η Αγγλία βρήκε καλύτερους χώρους και προηγήθηκε. Όμως ο Σκαλόνι αντέδρασε σωστά από τον πάγκο, φρεσκάροντας την επίθεση και αυξάνοντας την πίεση στην αντίπαλη άμυνα. Η είσοδος του Λαουτάρο αποδείχθηκε καθοριστική, αφού ήταν εκείνος που υπέγραψε το νικητήριο γκολ.

Αν ο πρώτος ημιτελικός κρίθηκε από την τακτική υπεροχή της Ισπανίας απέναντι στη Γαλλία, ο δεύτερος κρίθηκε από την ικανότητα της Αργεντινής να επιβιώνει στις πιο δύσκολες στιγμές.

Η Αγγλία έπαιξε ίσως το καλύτερό της παιχνίδι στο τουρνουά για περίπου μία ώρα και έφτασε μια ανάσα από τον πρώτο τελικό μετά το 1966. Όμως απέναντί της είχε μια ομάδα που ξέρει να διαχειρίζεται τις μεγάλες στιγμές όσο καμία άλλη.

Μέσα σε επτά λεπτά, ο Έντσο Φερνάντες και ο Λαουτάρο Μαρτίνες ανέτρεψαν τα πάντα, ενώ ο Μέσι υπενθύμισε ότι ακόμη και στα 39 του μπορεί να κρίνει έναν ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου με μία μόνο ενέργεια.

Η βαθμολογία όλων των παικτών

Αργεντινή

Εμιλιάνο Μαρτίνες – 6,5

Δεν είχε πολλή δουλειά στο πρώτο ημίχρονο. Στο γκολ του Γκόρντον βρέθηκε εκτεθειμένος από την παράλληλη μπαλιά του Ρότζερς και δύσκολα μπορούσε να αντιδράσει. Ενέπνευσε πάντως ασφάλεια στις εξόδους και στη διαχείριση των τελευταίων λεπτών.

Ναουέλ Μολίνα – 6

Δυσκολεύτηκε απέναντι στην ταχύτητα του Γκόρντον και δεν έδωσε αρκετά πράγματα επιθετικά. Η πλευρά του δέχθηκε την τελική επίθεση από την οποία προήλθε το 1-0 και αντικαταστάθηκε όταν η Αργεντινή χρειάστηκε μεγαλύτερη επιθετικότητα.

Κριστιάν Ρομέρο – 7

Σκληρός, αποφασιστικός και δυνατός απέναντι στον Κέιν. Δεν απέφυγε ορισμένα ριψοκίνδυνα μαρκαρίσματα, αλλά κράτησε το κέντρο της άμυνας όρθιο όταν η Αγγλία βρήκε χώρους μετά την ανάπαυλα.

Λισάντρο Μαρτίνες – 6,5

Είχε καλή τοποθέτηση και ένταση στις μονομαχίες, αλλά η κίτρινη κάρτα του πρώτου ημιχρόνου περιόρισε την επιθετικότητά του. Ο Σκαλόνι τον απέσυρε σωστά προτού το παιχνίδι γίνει ακόμη πιο ανοικτό.

Νικολάς Ταλιαφίκο – 7

Έδωσε μεγάλη ενέργεια από αριστερά και ήταν από τους παίκτες που κράτησαν την Αγγλία χαμηλά μετά το 1-0. Λίγο πριν αντικατασταθεί έβγαλε επικίνδυνη σέντρα που προκάλεσε αναστάτωση στην αγγλική περιοχή.

Λεάντρο Παρέδες – 5,5

Δεν μπόρεσε να επιβάλει τον ρυθμό του. Η Αργεντινή ήταν αργή και προβλέψιμη όσο βρισκόταν στο γήπεδο, γι’ αυτό και αντικαταστάθηκε στο 64΄ από τον Νίκο Γκονσάλες.

Ένσο Φερνάντες – 8,5

Ο κορυφαίος του αγώνα. Ήταν ο πιο δραστήριος Αργεντινός χαφ, είχε ήδη απειλήσει από το πρώτο ημίχρονο και στο 85΄ πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ από απόσταση. Η ισοφάριση άλλαξε ολοκληρωτικά την ψυχολογία του ημιτελικού και άνοιξε τον δρόμο για την ανατροπή.

Αλέξις Μακ Άλιστερ – 7,5

Πολύ σημαντικός στην πίεση και στις δεύτερες μπάλες. Ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του μετά το αγγλικό γκολ και στο 76΄ σημάδεψε το δοκάρι, προειδοποιώντας για όσα θα ακολουθούσαν.

Τζουλιάνο Σιμεόνε – 6

Δούλεψε πολύ χωρίς την μπάλα, πίεσε τον Σπενς και προσπάθησε να δώσει ένταση στη δεξιά πλευρά. Δεν είχε, όμως, ουσιαστική επιθετική συμβολή και αποχώρησε όταν η Αργεντινή αναζήτησε περισσότερη ποιότητα.

Λιονέλ Μέσι – 8

Για μεγάλο διάστημα περιορίστηκε από τον Άντερσον και τις αλληλοκαλύψεις των Άγγλων. Όταν όμως το παιχνίδι κρίθηκε, πήρε τον έλεγχο: από δική του ενέργεια μετά από κόρνερ δημιουργήθηκε το γκολ του Ένσο, ενώ στο 90΄+2 έβγαλε με το δεξί την ιδανική σέντρα για την κεφαλιά του Λαουτάρο. Όχι κυριαρχικός επί 90 λεπτά, αλλά καθοριστικός στις δύο σημαντικότερες φάσεις.

Χουλιάν Άλβαρες – 6,5

Έδωσε μάχες, πίεσε την αγγλική άμυνα και υποχρέωσε τον Πίκφορντ σε επέμβαση στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν βρήκε όμως το γκολ και συχνά απομονώθηκε ανάμεσα στους στόπερ.

Οι αλλαγές της Αργεντινής

Νίκο Γκονσάλες – 7

Έδωσε πλάτος, αθλητικότητα και μεγαλύτερη επιθετική παρουσία. Στο 69΄ έπιασε δυνατή κεφαλιά, αναγκάζοντας τον Πίκφορντ στην καλύτερη απόκρουση του αγώνα.

Γκονσάλο Μοντιέλ – 6,5

Πρόσφερε ενέργεια και καλύτερα ανεβάσματα από τον Μολίνα. Βοήθησε να εγκατασταθεί η Αργεντινή στο αγγλικό μισό.

Νικολάς Οταμέντι – 6,5

Μπήκε για να προσθέσει εμπειρία και δύναμη. Κέρδισε σημαντικές εναέριες μονομαχίες στο φινάλε, όταν η Αγγλία κατέφυγε σε μακρινές μεταβιβάσεις.

Ροντρίγκο ντε Πολ – 7

Έφερε ακριβώς την ένταση που έλειπε από την Αργεντινή. Πίεσε, κέρδισε μπάλες και μετέφερε το παιχνίδι βαθύτερα προς την αγγλική περιοχή. Η κάρτα στις καθυστερήσεις δεν μειώνει τη συμβολή του.

Λαουτάρο Μαρτίνες – 8

Μπήκε στο 81΄ και χρειάστηκε λίγα λεπτά για να κρίνει τον ημιτελικό. Κινήθηκε ανάμεσα σε Στόουνς και Τζέιμς και με δυνατή κεφαλιά στο 90΄+2 ολοκλήρωσε την ανατροπή. Η επιτομή της αποτελεσματικής αλλαγής.

Αγγλία

Τζόρνταν Πίκφορντ – 7,5

Ο καλύτερος παίκτης της Αγγλίας μαζί με τον Γκόρντον. Σταμάτησε τον Άλβαρες στο 47΄ και πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση στην κεφαλιά του Νίκο Γκονσάλες στο 69΄. Δεν είχε ουσιαστικό περιθώριο αντίδρασης ούτε στο τρομερό σουτ του Ένσο ούτε στην κεφαλιά του Λαουτάρο.

Ρις Τζέιμς – 6,5

Ήταν σταθερός για μεγάλο διάστημα και βοήθησε στον περιορισμό της αριστερής πλευράς της Αργεντινής. Αποχώρησε με πρόβλημα στο 82΄ και η απουσία του έγινε αισθητή στη φάση του δεύτερου γκολ.

Τζον Στόουνς – 6

Διάβασε σωστά αρκετές φάσεις και κράτησε τον Άλβαρες μακριά από την περιοχή στο πρώτο ημίχρονο. Στο νικητήριο γκολ, όμως, έχασε τον χώρο ανάμεσα στον ίδιο και τον Τζέιμς, στον οποίο κινήθηκε ο Λαουτάρο.

Μαρκ Γκουέχι – 7

Ο σταθερότερος από τους Άγγλους στόπερ. Έκοψε αρκετές επικίνδυνες σέντρες και έκανε κρίσιμη παρέμβαση λίγο πριν από την ισοφάριση. Η πίεση των τελευταίων λεπτών ήταν πλέον υπερβολικά μεγάλη.

Τζεντ Σπενς – 7

Πολύ καλή εμφάνιση για περισσότερο από μία ώρα. Έβγαλε εξαιρετικό τάκλιν στο 57΄ και έδωσε ενέργεια στην αριστερή πλευρά. Στο τέλος κουράστηκε και υποχώρησε υπερβολικά βαθιά.

Ντέκλαν Ράις – 7

Καθοριστικός στη δημιουργία του αγγλικού γκολ, με τη γρήγορη μεταβίβαση προς τον Ρότζερς. Έλεγξε τον άξονα για μεγάλο διάστημα, αλλά έπαιζε με πρόβλημα τραυματισμού και αποχώρησε στο 82΄. Από εκείνο το σημείο η Αγγλία έχασε τη συνοχή της.

Έλιοτ Άντερσον – 6,5

Πίεσε αποτελεσματικά τον Μέσι και κάλυψε μεγάλες αποστάσεις. Η κίτρινη κάρτα στο 38΄ τον ανάγκασε να παίζει πιο συγκρατημένα και δεν μπόρεσε να ανακόψει την αργεντίνικη πίεση στο τελευταίο εικοσάλεπτο.

Μόργκαν Ρότζερς – 7,5

Η καλύτερη δημιουργική παρουσία της Αγγλίας. Από δική του εξαιρετική παράλληλη πάσα προήλθε το γκολ του Γκόρντον. Μετά το 1-0, όμως, η Αγγλία σταμάτησε να τον αξιοποιεί και περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο.

Άντονι Γκόρντον – 7,5

Πέτυχε το γκολ στο 55΄ με έγκαιρη κίνηση στην πλάτη της άμυνας και δημιούργησε συνεχώς προβλήματα στον Μολίνα. Η αντικατάστασή του για έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό έστειλε μήνυμα υποχώρησης και άλλαξε τη φυσιογνωμία της Αγγλίας.

Τζουντ Μπέλινγχαμ – 5,5

Δεν μπόρεσε να επηρεάσει δημιουργικά τον αγώνα και παρασύρθηκε από την ένταση. Πήρε πολλές αποφάσεις υπό πίεση, έχασε τη συγκέντρωσή του στις καθυστερήσεις και ενεπλάκη σε διαπληκτισμούς, σε μία βραδιά όπου το συναίσθημα υπερίσχυσε της καθαρής σκέψης.

Χάρι Κέιν – 5,5

Ελάχιστη επιρροή μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Προσπάθησε να κατέβει χαμηλά για να συνδέσει τις γραμμές, όμως δεν βρήκε τελική και δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα όταν η Αγγλία χρειαζόταν ανάσες. Η τελευταία διαγώνια πάσα του κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου.

Οι αλλαγές της Αγγλίας

Έζρι Κόνσα – 5,5

Μπήκε αντί του σκόρερ Γκόρντον για να ενισχύσει την άμυνα, αλλά η αλλαγή έφερε την Αργεντινή ακόμη πιο κοντά στην περιοχή. Δεν κατάφερε να ανακόψει το κύμα πίεσης.

Νίκο Ο’Ράιλι – 5

Αντικατέστησε τον Ράις στο 82΄, στη χειρότερη δυνατή στιγμή. Έχασε τον Μέσι πριν από τη σέντρα του δεύτερου γκολ και δυσκολεύτηκε να βρει θέση μέσα στην ένταση του αγώνα.

Νταν Μπερν – 5,5

Χρησιμοποιήθηκε για τις εναέριες μονομαχίες, αλλά δεν μπόρεσε να απομακρύνει την Αργεντινή από την περιοχή. Στις καθυστερήσεις προωθήθηκε ως δεύτερος σέντερ φορ.

Μάρκους Ράσφορντ – χωρίς βαθμό

Μπήκε στο 90΄+6 και δεν πρόλαβε να επηρεάσει τον αγώνα.

Άιβαν Τόνεϊ – χωρίς βαθμό

Αγωνίστηκε μόνο στα τελευταία λεπτά, όταν η Αγγλία αναζητούσε πλέον απεγνωσμένα μια ψηλή μπαλιά προς την περιοχή.

MVP: Ένσο Φερνάντες – 8,5

Ο Μέσι δημιούργησε και ο Λαουτάρο εκτέλεσε, αλλά ο Ένσο Φερνάντες άλλαξε την ιστορία του ημιτελικού. Το γκολ του στο 85΄ δεν ήταν απλώς η ισοφάριση: ήταν η στιγμή που μετέτρεψε την αγγλική αυτοπεποίθηση σε φόβο και απελευθέρωσε πλήρως την Αργεντινή.

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