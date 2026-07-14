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14.07.2026 10:50

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

14.07.2026 10:50
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Πίσω στο χρόνο είναι ενταγμένη η πλοκή της μινι σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν» η οποία οπτικοποιεί το ομότιτλο μυθιστόρημα (εκδ. Διόπτρα) της Ιφιγένειας Τέκου με κεντρικό άξονα έναν ανομολόγητο έρωτα, σε μια θύελλα γεωπολτικών εξελίξεων στην ανατολική Μεσόγειο και τη θάλασσα πανταχού παρούσα σε διττό ρόλο: Εκεί που πάει να γεφυρώσει, εκεί πάει και χωρίζει.

Η ιστορία ταξιδεύει τον θεατή σε Κωνσταντινούπολη και Αλεξάνδρεια, «περνά» μέσα από σημαντικές ιστορικές αναταραχές, από τα Σεπτεμβριανά έως την άνοδο του Νάσερ, και αναδεικνύει τη δύναμη του ανθρώπου να συνεχίζει ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, με πρωταγωνιστές τους Κατερίνα Λέχου και Λεωνίδα Κακούρη.

Η υπόθεση ξεκινά το 1937 στην ιταλοκρατούμενη Σύμη με τον θάνατο του μικρού γιου της οικογένειας Γεωργά που τους αναγκάζει να μεταναστεύσουν στην Κωνσταντινούπολη.

Η Σοφία Σωτηρίου υπογράφει το σενάριο και ο Χρήστος Δήμας τη σκηνοθετική επιμέλεια. Στη μίνι σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι , Γιάννης ΚουκουράκηςΧριστίνα Αλεξανιάν, Σοφία Σεϊρλή, Δήμητρα ΜατσούκαΝεφέλη Κουρή, Βαγγέλης Στρατηγάκος κ.α.

 Η σειρά ήταν να μεταδοθεί τη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε αλλά τέθηκε σε κατάσταση αναμονής και να που ύστερα από περίπου ένα χρόνο θα λάβει θέση στο νέο πρόγραμμα του πρώτου καναλιού της κρατικής τηλεόρασης.

Ήδη η ΕΡΤ έδωσε στη δημοσιότητα σχετικό τίζερ με αποσπάσματα από τα γυρίσματα της σειράς εποχής.

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