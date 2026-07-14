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14.07.2026 10:01

ALPHA: «Μια γυναίκα» με τη Δανάη Παππά προστίθεται στο «μενού» του σταθμού

14.07.2026 10:01
ALPHA -mia-gynaika

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Ένα ακόμα κομμάτι στο μωσαϊκό μυθοπλασίας του Alpha για τη σεζόν 2026- 2027 προστίθεται με καταβολές από την μακρινή Ιαπωνία.

Η σειρά «Μια γυναίκα» είναι μια κοινωνική δραματική περιπέτεια  που έκανε πάταγο το 2013 στην Ιαπωνία και έγινε παγκόσμιο «χιτ». Ο Alpha και αυτή τη σεζόν επενδύει στην  μυθοπλασία από τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, όπως και πέρσι με την προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα της επίσης κοινωνικής περιπέτειας «Να με λες μαμά» που έθιξε ευαίσθητα κοινωνικά θέματα.

Η Παππά με φόρα από τον «Άγιο έρωτα» περνά στη σύγχρονη εποχή, αλλάζει… παιδιά και παρουσιάζεται ως μια γυναίκα, όπως λέει και ο τίτλος της σειράς, η οποία τα δίνει όλα για τα δυο παιδιά της σε μια αέναη μάχη βιοπορισμού, προσπαθώντας να στηριχθεί στις δικές δυνάμεις και να διαχειριστεί την απώλεια του συζύγου της. Στην σειρά της Nippon TV ο άνδρας σκοτώνεται σε ατύχημα.

Η ηρωίδα της Παππά λίγο πριν την απελπισία δέχεται απρόσμενα υποστήριξη από έναν άνθρωπο με καταλυτικό ρόλο στη ζωή της τον οποίον ως εκείνη τη στιγμή θεωρούσε ξεγραμμένο.

Στη σειρά την οποία θα σκηνοθετεί ο Πιέρρος Ανδρακάκος κομβικής σημασίας θα είναι επίσης ο ρόλος της Ελισάβετ Μουτάφη.

Ο Alpha μόλις πριν από κάποιες ώρες ανέβασε σχετικό προωθητικό τίζερ για την νέα σειρά του «Μια γυναίκα».

  Η ιστορία στην πρωτότυπη σειρά ολοκληρώθηκε σε κύκλο μόλις 11 επεισοδίων.  Στην παγκόσμια διανομή της η σειρά στην τουρκική εκδοχή «Kadin», το 2017 έλαβε σαπουνοπερικές διαστάσεις , την οποία αξιοποίησε το καλοκαίρι του 2018 ο ΑΝΤ1 προτείνοντας της τότε με τον τίτλο «Μια ζωή».

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ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 11:37
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