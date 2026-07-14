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14.07.2026 12:22

Σωτηρία Μπέλλου: Η ζωή της γίνεται μεγάλη τηλεοπτική σειρά – Ποια την υποδύεται

14.07.2026 12:22
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Για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη μεταφέρεται η ζωή της κορυφαίας ερμηνεύτριας Σωτηρίας Μπέλλου μέσα από μια μεγάλη τηλεοπτική παραγωγή οκτώ επεισοδίων, η οποία βρίσκεται ήδη στο στάδιο της προετοιμασίας.

Πρόκειται για μια σειρά υψηλών προδιαγραφών που θα αφηγηθεί την πολυτάραχη ζωή της σπουδαίας λαϊκής τραγουδίστριας, φωτίζοντας τόσο τη μοναδική καλλιτεχνική της διαδρομή όσο και την προσωπικότητα μιας γυναίκας που έζησε με πάθος, αξιοπρέπεια και ασυμβίβαστο χαρακτήρα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Τη σκηνοθεσία θα υπογράψει η Ζωή Σγουρού, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Παναγιώτης Χριστόπουλος.

Την επιμέλεια της σειράς έχει αναλάβει ο Σταύρος Στάγκος και την προετοιμασία της σειράς η Τζένη Αθανασοπούλου «Head of production» της Primavisione.

Την παραγωγή υπογράφει ο Διονύσης Παναγιωτάκης.

Τον εμβληματικό ρόλο της Σωτηρίας Μπέλλου θα ερμηνεύσει η Κάτια Γκουλιώνη, ενώ στο εξαιρετικό καστ θα συμμετέχουν πολλοί ακόμη σημαντικοί πρωταγωνιστές.

Τα αποκλειστικά δικαιώματα αξιοποίησης της προσωπικότητας και του έργου της Σωτηρίας Μπέλλου διαχειρίζεται η StagesNetwork, εταιρεία επιχειρηματικού ομίλου Παναγιωτάκη, η οποία θα επεκταθεί σε νέες δράσεις στους τομείς της μουσικής, του κινηματογράφου, των διεθνών συμπαραγωγών και των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

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