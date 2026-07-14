search
ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 15:42
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.07.2026 14:45

«Μοναδικές εκπλήξεις, πλούσια δώρα, αξέχαστες εμπειρίες» – Oι νικητές του Instant Win μιλούν για τη νέα εποχή της Allwyn

14.07.2026 14:45
1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι πελάτες της Allwyn συμμετέχουν καθημερινά σε νέες εμπειρίες, με περισσότερη διασκέδαση και άμεσα δώρα. Τόσο στο δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας όσο και στο online περιβάλλον, η νέα εποχή της Allwyn φέρνει μοναδικές εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές, ενώ αναδεικνύει ακόμα περισσότερους νικητές.

Οι αναβαθμισμένες εμπειρίες ψυχαγωγίας και οι μοναδικές εκπλήξεις είναι από τα βασικά συστατικά της νέας εποχής της Allwyn, που έχει στόχο να προσφέρει περισσότερη διασκέδαση και περισσότερα κέρδη.

Τι γνώμη έχουν όμως οι πελάτες της Allwyn για όλα αυτά;  Οι απαντήσεις στις «μαρτυρίες» μερικών εκ των χιλιάδων νικητών που ανέδειξε το Instant Win:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran epitheseis
ΚΟΣΜΟΣ

Μπαράζ εκρήξεων σε όλο το Ιράν μετά από χτύπημα σε τάνκερ των ΗΑΕ στο Ορμούζ – Επίθεση και στη Μπουσέρ όπου λειτουργεί πυρηνικός σταθμός

motor oil 99- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μotor Oil για εκπτώσεις στα καύσιμα: Θα πράξουμε στο πλαίσιο που έχει ανακοινωθεί από την Πολιτεία

xania_fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά του Αιγαίου

marinakis-alafouzos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χωρίς λευκό καπνό η ψηφοφορία για την προεδρία της Super League: Ισοφάρισαν ξανά Μαρινάκης και Αλαφούζος

nikos androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Το ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα φέρει την πολιτική αλλαγή και την πολιτική σταθερότητα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giatros
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οι Έλληνες γιατροί φεύγουν από το Αιγαίο ενώ με τα χρήματα των επιδομάτων θα τους έχτιζαν... σπίτια μόνιμης παραμονής

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

taftotita new
ΕΛΛΑΔΑ

Παλιές ταυτότητες: Δόθηκε παράταση έως και τον Σεπτέμβριο του 2027 για την αντικατάστασή τους, περιορισμένη η χρήση τους

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «πακέτο της ΔΕΘ» για τις συντάξεις: Οι 4 παρεμβάσεις που κλειδώνουν για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 15:42
iran epitheseis
ΚΟΣΜΟΣ

Μπαράζ εκρήξεων σε όλο το Ιράν μετά από χτύπημα σε τάνκερ των ΗΑΕ στο Ορμούζ – Επίθεση και στη Μπουσέρ όπου λειτουργεί πυρηνικός σταθμός

motor oil 99- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μotor Oil για εκπτώσεις στα καύσιμα: Θα πράξουμε στο πλαίσιο που έχει ανακοινωθεί από την Πολιτεία

xania_fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά του Αιγαίου

1 / 3