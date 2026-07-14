Καθυστερήσεις 2 ετών για την είσοδο νέων ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ελλάδα – Κραυγή αγωνίας από χιλιάδες ασθενείς με διαβήτη

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Τα νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη διαχείριση του διαβήτη, παραμένουν σε διαπραγμάτευση επί ενάμιση χρόνο, δημιουργώντας ένα τρομερό εμπόδιο για την είσοδο νέων τεχνολογιών στο σύστημα υγείας. Τα παραπάνω τόνισε ο κ. Χρήστος Δαραμήλας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) κατά τη διάρκεια της ομιλία του στο δεύτερο μέρος του 12th MedTech Conference 2026.

Το θέμα της συζήτησης στο πάνελ που συμμετείχε ο πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, αφορούσε τις στρεβλώσεις στο σύστημα αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ, το οποίο αναδεικνύει ένα πρόβλημα που δεν είναι τεχνικό, αλλά βαθιά δομικό: η είσοδος νέων τεχνολογιών καθυστερεί, οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης χρονίζουν και οι ασθενείς μένουν εκτεθειμένοι, σε ένα πλαίσιο που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής.

Η καθυστέρηση που φτάνει έως και τα δυο χρόνια, δεν είναι απλώς διαδικαστική, μεταφράζεται σε υπο-θεραπεία για περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους με σακχαρώδη διαβήτη, σε έναν επιπολασμό που αυξάνεται σταθερά και σε έναν κλειστό προϋπολογισμό που δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες.

«Μιλάμε για περισσότερα από 1.000.000 ανθρώπους διαγνωσμένους με σακχαρώδη διαβήτη στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της προηγούμενης εβδομάδας, συζητάμε για έναν επιπολασμό 12%, ο οποίος κάθε χρόνο αυξάνεται. Το ότι τα χρήματα τα οποία διατίθενται στη Λ4 κατηγορία του ΕΟΠΥΥ για την διαχείριση του διαβήτη είναι πάρα πολύ λίγα έτσι κι αλλιώς. Ανέκαθεν ήταν λίγα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δαραμήλας.

Σημειώνεται ότι ο κλειστός προϋπολογισμός προστατεύει από την προκλητή ζήτηση στο σακχαρώδη διαβήτη προσδίδοντας μια μεγάλη ασφάλεια για τον ΕΟΠΥΥ. Ωστόσο το ζητούμενο, σύμφωνα με τον κ. Δαραμήλα είναι: «πώς θα διαχειριστούμε καλύτερα τα χρήματα που υπάρχουν και πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερη βελτίωση στη διαχείριση της πάθησης».

Την ίδια στιγμή, η αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων βρίσκεται σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας. Ο Κώστας Μαριάκης, Γραμματέας, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (Σ.Ε.Ι.Β.) – Ιδρυτής, Νέα Διαγνωστική Διάσταση ΕΠΕ περιγράφει ένα παράδοξο: προϊόντα που έχουν εγκριθεί και ενταχθεί στο Μητρώο παραμένουν χωρίς τιμή για πάνω από ενάμιση χρόνο, παρά το ότι βάσει ΦΕΚ θα έπρεπε να έχουν αποζημίωση εντός ενός έτους. Το αποτέλεσμα είναι «άνισος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών» και ένα σύστημα που δεν μπορεί να λειτουργήσει με προβλεψιμότητα.

Από την πλευρά του ο νέος διοικητής του ΕΟΠΥΥ, Αθανάσιος Ζαμάνης, επεσήμανε ότι σε αυτό το νέο περιβάλλον δεσμεύεται να επιταχύνει τις διαδικασίες, καλώντας την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης ώστε οι εκκρεμότητες να κλείνουν εντός έξι μηνών. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι δεν μπορούν να υιοθετηθούν όλες οι νέες τεχνολογίες, αλλά απαιτείται αξιολόγηση, αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού και αξιοποίηση των δεδομένων υγείας, για τα οποία «το Υπουργείο θα λάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες».

Ο νέος διοικητής επικαλέστηκε τα νέα εργαλεία και τον διάλογο με τους εταίρους -ασθενείς και εκπροσώπους της αγοράς- ώστε να βρεθούν λύσεις ακόμα και εκεί που υπάρχει πολύ συγκρατημένη χρηματοδότηση. Όπως επεσήμανε ο κ. Ζαμάνης δεν μπορεί να υιοθετηθεί κάθε νέα τεχνολογία παράλληλα ήταν θετικός στην αντικατάσταση της παλιάς τεχνολογίας ύστερα από μελέτη και αξιολόγηση.

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