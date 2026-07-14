Ουραγός η Ελλάδα σε κλίνες μακροχρόνιας νοσηλείας σύμφωνα με τη Eurostat

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Τις διαχρονικές αδυναμίες του Ελληνικού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, αναδεικνύουν τα στοιχεία της Eurostat αναφορικά με τις κλίνες τόσο στα νοσοκομεία όσο και στις μακροχρόνιες δομές νοσηλείας.

Παρά το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στις 507 νοσοκομειακές κλίνες ανά 100.000 κατοίκους, η Ελλάδα διαθέτει μόλις 423, παραμένοντας αισθητά κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο τραγική είναι η εικόνα στη μακροχρόνια φροντίδα, όπου η χώρα καταγράφει τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ουσιαστική ενίσχυση των υποδομών υγείας και φροντίδας.

Η ένδεια της Ελλάδας στις κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας

Τα υψηλότερα ποσοστά σε κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και άλλες δομές διαμονής, καταγράφηκαν το 2024, στις Κάτω Χώρες (1.390 κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας ανά 100.000 κατοίκους), στη Σουηδία (1.298) και στο Βέλγιο (1.249).

Η Ελλάδα με μόλις 20 κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας ανά 100.000 κατοίκους και η Βουλγαρία (26) κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά, ακολουθούμενες από την Πορτογαλία (94).

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως οι Έλληνες που χρειάζονται δομή για μακροχρόνια νοσηλεία (είτε για τους ηλικιωμένους γονείς τους, είτε για ενήλικες, εφήβους και παιδιά με ειδικές ανάγκες) πληρώνουν από 1.200- 1.300 ευρώ και πάνω το μήνα σε ιδιωτική υγειονομική μονάδα.

Για να αντιληφθεί κανείς καλύτερα τη μεγάλη ανάγκη για την ανάπτυξη δημόσιων δομών με μακροχρόνια νοσηλεία, αρκεί να σκεφτεί ότι κάθε χρόνο μόνο από τα τροχαία ατυχήματα, τα εγκεφαλικά επεισόδια και τις πτώσεις, εκατοντάδες άνθρωποι αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και έχουν άμεση ανάγκη για φυσιοθεραπείες, λογοθεραπείες κλπ.

Νοσοκομειακές κλίνες

Αναφορικά με τις νοσοκομιακές κλίνες το 2024 η Ε.Ε. διέθετε 507 ανά 100.000 κατοίκους, σημειώνοντας μικρή μείωση σε σχέση με τις 511 που είχαν καταγραφεί το 2023.

Ο αριθμός των νοσοκομειακών κλινών παρουσιάζει φθίνουσα πορεία από την έναρξης της καταγραφής, το 2009 (582 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους), γεγονός που αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, οι οποίες περιόρισαν τη μέση διάρκεια νοσηλείας για πολλές ενδονοσοκομειακές διαδικασίες ή τις αντικατέστησαν με εναλλακτικές λύσεις εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ή φροντίδας ημερήσιας νοσηλείας.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Βουλγαρία κατέγραψε την υψηλότερη αναλογία σε σχέση με τον πληθυσμό της, με μέσο όρο 870 νοσοκομειακές κλίνες ανά 100.000 κατοίκους.

Ακολουθεί η Γερμανία (759), μετά σειρά έχουν η Ρουμανία (731), η Αυστρία (655) και η Τσεχία (639).

Αντιθέτως, έξι χώρες της ΕΕ διέθεταν λιγότερες από 300 νοσοκομειακές κλίνες ανά 100.000 κατοίκους, καταγράφοντας τις χαμηλότερες αναλογίες. Αυτές είναι:

-Σουηδία (187),

-Κάτω Χώρες (221),

-Δανία (226),

-Φινλανδία (248),

-Ισπανία (283)

-Ιρλανδία (293).

Από την άλλη η Ελλάδα είχε 423 κλίνες ανά 100.000 άτομα.

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