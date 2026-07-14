Στο δρόμο σήμερα οι υγειονομικοί για την άρση μονιμότητας στο δημόσιο

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Σε στάση εργασίας από τις 11:00 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας προχωρούν σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου οι νοσοκομειακοί γιατροί, νοσηλευτές και όλοι οι υγειονομικοί, ενάντια στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης, μέσα στο καλοκαίρι, να εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες αναθεώρησης του Συντάγματος. Στις 12 το μεσημέρι θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Προπύλαια και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που διοργανώνει η ΑΔΕΔΥ.

Βασικό αίτημα είναι η απόσυρση των σχεδιαζόμενων αλλαγών στο άρθρο 103 του Συντάγματος, οι οποίες, σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου, ανοίγουν τον δρόμο για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Η αναθεώρηση του Συντάγματος που φθάνει μέχρι και την άρση μονιμότητας των υγειονομικών θα συνδέεται εκτός των άλλων και με την απόδοσή τους. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν είναι σαφή τα κριτήρια της αξιολόγησης. Αναμένεται πάντως εάν προωθηθεί τελικώς η αναθεώρηση του Συντάγματος, να υπάρξει εξειδίκευση των κριτηρίων ανά τομέα στο δημόσιο.

Να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας, έχουν φτάσει ήδη στα όρια τους καθώς η συντριπτική πλειοψηφίας των υγειονομικών μονάδων της χώρας παρουσιάζουν ελλείψεις προσωπικού και η εντατικοποίηση της εργασίας, είναι ο κανόνας για όσους καλύπτουν τα κενά στα νοσοκομεία που έχουν μεγάλη προσέλευση, σύμφωνα με την Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομείακων Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Δεν θα επιτρέψουμε με τους αγώνες μας, οι υγειονομικοί Δημόσιοι υπάλληλοι να μετατραπούν σε επαίτες του εργατικού κινήματος με εξευτελιστικούς μισθούς. Δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθεί κλίμα ομηρίας, φοβίας, κομματισμού στις Δημόσιες υπηρεσίες Υγείας-Πρόνοιας-ΕΚΑΒ. Δεν μπορεί η Κυβέρνηση να ομιλεί για αξιοκρατία και διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση στην όποια έχουν να γίνουν επιλογές Προϊσταμένων οργανικών μονάδων σε επίπεδο Τμημάτων, Υποδιευθύνσεων και Διευθύνσεων, 15 χρόνια. Διεκδικούμε Αξιοκρατία- Διαφάνεια, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβές, επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών Υγείας- Πρόνοιας -ΕΚΑΒ. Μόνιμη, σταθερή δουλειά. Μονιμοποίηση των Συμβασιούχων».

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