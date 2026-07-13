Επιδημία «εκρηκτικής διάρροιας» στις ΗΠΑ από παράσιτο – Χιλιάδες ασθενείς στις 31 Πολιτείες που έχουν πληγεί

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Το ξέσπασμα ενός παράσιτου που προκαλεί διάρροια, πλήττει περισσότερες από τις μισές πολιτείες των ΗΠΑ, με χιλιάδες κρούσματα να έχουν αναφερθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Η κυκλοσπορίαση είναι μια λοίμωξη που προκαλείται από ένα μικροσκοπικό παράσιτο, με κύριο σύμπτωμα τη συχνή, υδαρή και εκρηκτική διάρροια. Οι άνθρωποι μπορούν να μολυνθούν καταναλώνοντας τροφή ή νερό που περιέχει το παράσιτο, σύμφωνα με το BBC.

Η επιδημία εκτείνεται πλέον σε 31 πολιτείες. Έχει πλήξει ιδιαίτερα σκληρά το Μίσιγκαν, με την πολιτεία να αναφέρει ότι περισσότερα από 1.000 άτομα διαγνώστηκαν σε διάστημα δύο εβδομάδων έως την περασμένη εβδομάδα.

Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι από τις πρόσφατες μολύνσεις στις ΗΠΑ. Ενώ η πηγή δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, παλαιότερα κρούσματα έχουν συνδεθεί με τροφιμογενείς ασθένειες σε ωμά προϊόντα.

Σε ποιες περιοχές έχουν αναφερθεί κρούσματα

Μεταξύ 1ης Μαΐου και 9ης Ιουλίου υπήρξαν 843 επιβεβαιωμένα κρούσματα κυκλοσπορίας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη 9 Ιουλίου, από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ.

Υπάρχουν πιθανώς εκατοντάδες ακόμη, με την υπηρεσία δημόσιας υγείας να ανακοινώνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου ότι γνωρίζει περισσότερα από 1.500 κρούσματα που απαιτούν περαιτέρω ανάλυση για την επιβεβαίωση της ασθένειας.

Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι και 86 άτομα εισήχθησαν στο νοσοκομείο, ανέφερε το CDC.

Μετά το Μίσιγκαν, η Νέα Υόρκη έχει καταγράψει τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων μέχρι στιγμής. Σχεδόν 300 κρούσματα έχουν αναφερθεί εκεί, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας της πολιτείας στις 8 Ιουλίου.

Στο Ιλινόις, οι αξιωματούχοι δημόσιας υγείας ανέφεραν 141 κρούσματα στις 7 Ιουλίου, χαρακτηρίζοντάς το ως αριθμό «υψηλότερο από τον μέσο όρο», και 177 κρούσματα κυκλοσπορίασης έχουν αναφερθεί στο Οχάιο, σύμφωνα με αξιωματούχους εκεί.

Ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από κυκλοσπορία είναι πιθανώς υψηλότερος από τον αριθμό που αναφέρεται, επειδή ορισμένοι άνθρωποι αναρρώνουν χωρίς ιατρική περίθαλψη και δεν υποβάλλονται σε εξετάσεις για την ασθένεια.

Το CDC δήλωσε ότι αναμένει ότι ο αριθμός των κρουσμάτων θα συνεχίσει να αυξάνεται καθώς έρχονται νέα δεδομένα.

Τι είναι η κυκλοσπορία

Η κυκλοσπορίαση είναι μια εντερική ασθένεια που προκαλείται από ένα μικροσκοπικό παράσιτο, σύμφωνα με το CDC.

Οι άνθρωποι μπορούν να μολυνθούν καταναλώνοντας τροφή ή νερό που περιέχει το παράσιτο.

Η ασθένεια δεν είναι συνήθως απειλητική για τη ζωή, σύμφωνα με το CDC, και είναι λιγότερο συχνή από άλλες τροφιμογενείς ασθένειες όπως η σαλμονέλα και το E. coli.

Τα άτομα που έχουν μολυνθεί από κυκλοσπορίνη μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα ή όχι. Η ασθένεια συνήθως προκαλεί διάρροια «με συχνές και μερικές φορές εκρηκτικές κενώσεις», αναφέρει η υπηρεσία δημόσιας υγείας.

Εάν δεν αντιμετωπιστεί, η ασθένεια μπορεί να διαρκέσει από μερικές ημέρες έως και πάνω από ένα μήνα και τα συμπτώματα μπορεί να επανεμφανιστούν αφού φανούν ότι έχουν υποχωρήσει.

Συνήθως χρειάζεται περίπου μία εβδομάδα μετά τη μόλυνση για να αρρωστήσει κάποιος.

Δεν συμβαίνει μετάδοση από άτομο σε άτομο, σύμφωνα με τη Δρ. Caitlin Rivers, του Κέντρου Υγειονομικής Ασφάλειας Johns Hopkins.

Ο επιδημιολόγος έγραψε σε ένα ενημερωτικό δελτίο στις 8 Ιουλίου ότι η μετάδοση ήταν αποκλειστικά κοπρανοστοματική μέσω της κατάποσης μολυσμένων τροφίμων ή νερού.

Τι προκαλεί την έξαρση

Όσοι μολύνθηκαν «αρρώστησαν αφού έφαγαν φαγητό στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε το CDC, και δεν ανέφεραν κανένα ταξίδι κατά τη διάρκεια των 14 ημερών πριν αρρωστήσουν.

Δεν έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένος τύπος προϊόντος ή οποιοσδήποτε καλλιεργητής ή προμηθευτής ως πηγή.

«Η μόλυνση συμβαίνει συνήθως στο αγρόκτημα ή στο επίπεδο άρδευσης, καθιστώντας δύσκολες τις έρευνες ιχνηλασιμότητας», έγραψε ο Rivers.

Προηγούμενα κρούσματα κυκλοσπορίας στις ΗΠΑ και τον Καναδά έχουν συνδεθεί με μείγματα και κιτ σαλάτας σε σακουλάκια, φρέσκο ​​κόλιανδρο, φρέσκο ​​βασιλικό, σμέουρα, κατεψυγμένα μπιζέλια και πράσινα κρεμμυδάκια.

Συστάσεις

Δεδομένου του μεγάλου και αυξανόμενου αριθμού κρουσμάτων, το υγειονομικό τμήμα του Μίσιγκαν συνέστησε στα εστιατόρια και τις κουζίνες που προετοιμάζουν ή σερβίρουν ωμά προϊόντα να μειώσουν τον κίνδυνο πλένοντας καλά τα χόρτα, μαγειρεύοντας τα σμέουρα και τα φυλλώδη χόρτα όταν είναι δυνατόν και αφαιρώντας τα εξωτερικά στρώματα του μαρουλιού και των φρέσκων κρεμμυδιών.

Ενώ η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ λέει ότι το ξέπλυμα των προϊόντων είναι απίθανο να είναι αποτελεσματικό, το CDC εξακολουθεί να το συνιστά.

Όσοι υποφέρουν από διάρροια καλούνται να επικοινωνήσουν με έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης και να ρωτήσουν για πιθανή λοίμωξη, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Πηγή: www.bbc.com

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