Τα ενέσιμα φάρμακα για την απώλεια βάρους μπορεί να οδηγήσουν σε ένα νέο είδος δίαιτας γιο-γιο

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Σε μια εποχή που περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με παχυσαρκία, τα φάρμακα GLP-1 όπως το Wegovy και το Mounjaro, θεωρούνται ευρέως ως μια από τις μεγαλύτερες εξελίξεις στη θεραπεία της παχυσαρκίας. Όμως τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι σταματούν να τα λαμβάνουν;

Δυστυχώς πολλοί ανακτούν σημαντικό μέρος του βάρους που έχουν χάσει, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι επιστήμονες. Μάλιστα μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι, αφού οι άνθρωποι σταμάτησαν τα φάρμακα απώλειας βάρους, το βάρος και αρκετοί δείκτες υγείας της καρδιάς έτειναν να επανέρχονται στα προ της θεραπείας επίπεδα με την πάροδο του χρόνου. Άλλες μελέτες έχουν βρει παρόμοια μοτίβα μετά τη διακοπή της σεμαγλουτίδης και της τιρζεπατίδης.

Η βιολογία εξηγεί ότι αυτά τα φάρμακα δρουν εν μέρει μειώνοντας την όρεξη και αυξάνοντας το αίσθημα πληρότητας. Όμως όταν διακοπεί η θεραπεία, αυτές οι επιδράσεις του φαρμάκου εξασθενούν. Η πείνα και οι λιγούρες μπορεί να επιστρέψουν. Εάν κάποιος καταναλώσει στη συνέχεια περισσότερες θερμίδες από όσες χρησιμοποιεί το σώμα του, η επαναφορά βάρους γίνεται πιο πιθανή.

Οι δίαιτες γιο- γιο

Επί δεκαετίες, ερευνητές και κλινικοί γιατροί προειδοποιούν για το επαναλαμβανόμενο μοτίβο απώλειας βάρους, επαναπρόσληψης και επανάληψης της προσπάθειας. Μια φαρμακευτική εκδοχή αυτού του κύκλου γνωστού και ως δίαιτες γιο-γιο, μπορεί να αναδύεται και τώρα.

Για παράδειγμα κάποιος μπορεί να ξεκινήσει μια φαρμακευτική αγωγή, να χάσει σημαντικό βάρος, να νιώσει πιο υγιής και στη συνέχεια να διακόψει τη θεραπεία λόγω κόστους, παρενεργειών, κανόνων επιλεξιμότητας, ελλείψεων ή προσωπικής επιλογής. Τους επόμενους μήνες, η όρεξη επιστρέφει, οι διατροφικές συνήθειες αλλάζουν και το βάρος αρχίζει να επιστρέφει. Αντιμέτωπος με την επαναφορά του βάρους, αναζητά μια άλλη συνταγή και επανεκκινεί τη θεραπεία. Χάνει ξανά βάρος. Στη συνέχεια, αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται.

Αυτό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως κριτική για τα φάρμακα. Μπορούν να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά και, για πολλούς ανθρώπους, κλινικά πολύτιμα. Το πρόβλημα είναι το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών του κοινού και της πραγματικότητας της διαχείρισης της παχυσαρκίας. Πολλοί άνθρωποι, όπως είναι εύλογο, ελπίζουν ότι αυτές οι θεραπείες θα προσφέρουν μια μόνιμη λύση.

Για τους επαγγελματίες υγείας, η θεραπεία με GLP-1 μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή ως ένα παράθυρο ευκαιρίας. Η μειωμένη πείνα μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη συνηθειών που υποστηρίζουν τη διατήρηση του βάρους, συμπεριλαμβανομένων τακτικών γευμάτων, σωματικής δραστηριότητας, σχέδιο για τις για ώρες που οι λιγούρες είναι πιο πιθανές και εύρεσης πρακτικών τρόπων διαχείρισής τους.

Το φάρμακο μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες η αλλαγή γίνεται πιο διαχειρίσιμη. Ωστόσο δεν θα πρέπει να αναμένεται ότι θα κάνει όλη τη δουλειά από μόνο του.

Αυτό εφιστά την προσοχή σε ένα μέρος της θεραπείας της παχυσαρκίας που μπορεί να παραγκωνιστεί από τον ενθουσιασμό για τα νέα φάρμακα: τη διαρκή αλλαγή συμπεριφοράς. Η όρεξη είναι σημαντική, αλλά είναι μόνο ένα μέρος μιας ευρύτερης εικόνας. Οι διατροφικές συνήθειες, η σωματική δραστηριότητα, η ψυχική υγεία, ο πόνος, ο ύπνος, η φαρμακευτική αγωγή, το εισόδημα, οι ευθύνες φροντίδας, τα πρότυπα εργασίας και τα τρόφιμα στα οποία οι άνθρωποι μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση και να αντέξουν οικονομικά επηρεάζουν το σωματικό βάρος.

Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους μπορούν να διευκολύνουν την αλλαγή συμπεριφοράς μειώνοντας την πείνα. Δεν αναδιαμορφώνουν αυτόματα τις συνθήκες υπό τις οποίες ζουν οι άνθρωποι. Αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί η υποστήριξη που επικεντρώνεται σε μακροπρόθεσμες συνήθειες και στην πρακτική επίλυση προβλημάτων παραμένει σημαντική, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται φαρμακευτική αγωγή. Όταν οι άνθρωποι αναπτύσσουν ρουτίνες που μπορούν να διατηρήσουν, ορισμένες από αυτές τις αλλαγές μπορούν να συνεχιστούν μετά το τέλος ενός προγράμματος, αν και η διατήρηση του βάρους παραμένει δύσκολη για πολλούς ανθρώπους.

Αν η μακροπρόθεσμη επιτυχία εξαρτάται αποκλειστικά από τη διατήρηση της καταστολής της όρεξης μέσω φαρμάκων, ο γνωστός κύκλος απώλειας βάρους και επανάκτησης μπορεί να μην εξαφανιστεί. Μπορεί απλώς να πάρει μια νέα μορφή, συνδεδεμένη με το σημειωματάριο συνταγών όσο και με το πρόγραμμα διατροφής.

Πηγή: theconversation.com

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