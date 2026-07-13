Τραγωδία στη Λαμία: 16χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

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Θλίψη έχει προκαλέσει στη Λαμία η είδηση του θανάτου 16χρονου αγοριού.

Τον 16χρονο εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι συγγενικό του πρόσωπο και του έκανε ΚΑΡΠΑ, σύμφφωνα με το lamiareport.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, όπου οι γιατροί προσπαθούσαν για ώρες να τον επαναφέρουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται.

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