Λέσβος: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καλό Λιμάνι – Ήχησε το «112»

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Πυρκαγιά ξέσπασε, σήμερα το απόγευμα, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλό Λιμάνι Λέσβου. Μήνυμα του «112» για ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλό Λιμάνι Λέσβου. Kινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ, με 5 οχήματα 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 13, 2026

«112» για ετοιμότητα

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καλό_Λιμάνι της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 13, 2026

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