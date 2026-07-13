Λέσβος: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καλό Λιμάνι – Ήχησε το «112»

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Πυρκαγιά ξέσπασε, σήμερα το απόγευμα, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλό Λιμάνι Λέσβου. Μήνυμα του «112» για ετοιμότητα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
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