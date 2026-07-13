Επαναφέρει ο Τραμπ τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και θα χρεώνει τέλος 20% για όλα τα φορτία που διέρχονται 

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Ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ «επαναφέρουν» τον αποκλεισμό του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ και θα χρεώνουν τα πλοία για ασφαλή διέλευση.

«Οι ΗΠΑ θα είναι γνωστές ως ο Φύλακας του Στενού του Ορμούζ», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social, «αλλά θα αποζημιώνονται με συντελεστή 20% για όλα τα φορτία που μεταφέρονται».

Μετά τα προηγούμενα σχόλιά του στο Fox News σχετικά με το Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε τώρα μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Truth Social.

Η Ουάσινγκτον άρχισε να εμποδίζει την κυκλοφορία πλοίων προς και από τα λιμάνια του Ιράν τον Απρίλιο και τον τερμάτισε τον Ιούνιο μετά από μια ενδιάμεση συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.

Είπε ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, ο ανανεωμένος ναυτικός αποκλεισμός δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ, λόγω της νομικής απαίτησης να ειδοποιούνται οι ιδιοκτήτες πλοίων 24 ώρες νωρίτερα. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κεντρική στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ θα ανακοινώσει την ακριβή ημερομηνία αργότερα τη Δευτέρα.

Την ίδια ώρα, η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην επιχειρήσουν να παρέμβουν στα Στενά του Ορμούζ και απείλησε με επιθέσεις εναντίον όσων συνεργάζονται με την Ουάσινγκτον.

«Δεν επιτρέπουμε και δεν θα επιτρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, εκπρόσωπος του Κεντρικού Αρχηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια, σε σχόλια που μεταδόθηκαν από τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB.

Οι ιρανικές δυνάμεις θα «αντιμετωπίσουν αυστηρά οποιαδήποτε διαταραχή και ανασφάλεια» εκτός της καθορισμένης διαδρομής της Τεχεράνης.

«Οποιαδήποτε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υλικοτεχνική υποστήριξη για τον επιτιθέμενο στρατό αυτής της χώρας θα θεωρηθεί πόλεμος κατά της κυριαρχίας και της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», δήλωσε ο Ζολφαγαρί, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να «κατακλύσει όλες τις χώρες της περιοχής».

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τον έλεγχο της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού.

«Θα κρατήσουμε το στενό και πιθανότατα θα το διαχειριζόμαστε. Θα γίνουμε οι φύλακες του στενού. Ίσως το ονομάσουμε φύλακα άγγελο του στενού. Και θα πρέπει να αποζημιωθούμε για αυτό», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News.

«Θα μας επιστραφούν τα χρήματα, επειδή τα άλλα έθνη είναι πολύ πλούσια. Είναι με το μέρος μας και δεν μπορούν να περιμένουμε να το κάνουμε αυτό δωρεάν», είπε.

Αφού ανακοίνωσε το κλείσιμο της πλωτής οδού το Σάββατο, η Τεχεράνη δήλωσε την Κυριακή ότι η διέλευση παρέμεινε σε αναστολή και ότι οι άδειες θα εκδίδονταν μόλις αποκατασταθεί η «σταθερότητα και η ηρεμία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας, χαρακτηρίζοντάς την «μια κακή ομάδα ανθρώπων».

Στη συνέχεια προχώρησε σε μια έντονη προειδοποίηση προς το Ιράν μετά την κατάρρευση μιας συμφωνίας, λέγοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μεγάλα πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας που κατέστρεψαν βασικό ιρανικό στρατιωτικό εξοπλισμό.

«Το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού τους έχει εξαφανιστεί. Τα αντιαεροπορικά τους πυροβόλα, τα χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ», δήλωσε ο Τραμπ. Πρόσθεσε ότι κάθε εκτόξευση ιρανικού drone αντιμετωπίζεται με αμερικανικά πλήγματα.

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