Μαγνήτης τηλεθέασης του σαββατοκύριακου (11,12/7) το μουντιαλικό Νορβηγία-Αγγλία από την ΕΡΤ1

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Μεγάλες στιγμές για την ΕΡΤ1. Κατάφερε το «μ’ ένα σμπάρο, δυό τρυγόνια» στην τηλεθέαση το γουίκεντ. Συνετέλεσε βέβαια και η ώρα διεξαγωγής του κρίσιμου για τα ημιτελικά του Μουντιάλ αγώνα Νορβηγίας-Αγγλίας.

Η απευθείας μετάδοση του αγώνα στην κανονική διάρκεια του πιστώθηκε στο Σάββατο και ήταν πρώτη επιλογή με 652.000 τηλεθεατές. Η παράταση του ματς που άρχισε στη 02.00 «χρεώθηκε» στην Κυριακή -το 24ωρο στις μετρήσεις της Nielsen αλλάζει στις 02.00 για λογισμικούς-διαδικαστικούς λόγους- και με 611.000 τηλεθεατές ήταν το δημοφιλέστερο πρόγραμμα της ημέρας.

Κατά τα λοιπά ο δείκτης της Nielsen κινήθηκε όπως αναμενόταν σε χαμηλά επίπεδα και μάλιστα το Σάββατο στο 10 της ημέρας πλασαρίστηκαν εκπομπές με τηλεθέαση ακόμα και κάτω του 3%. Στα δημοφιλέστερα της ημέρας ήταν η απευθείας μετάδοση του φιλικού ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΟ-Γκρασχόπερς Ζυρίχης.

Εξάλλου στη 10άδα της ίδιας ημέρας ήταν και η εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη.

Με το ημερήσιο τηλεβαρόμετρο να εισέρχεται στον γαλαξία των… επαναλήψεων, στα αξιοσημείωτα του γουίκεντ που πέρασε είναι και το στοιχείο ότι έπειτα από καιρό ξεχώρισαν δύο δελτία ειδήσεων του ΣΚΑΪ, το κεντρικό του Σαββάτου και το μεσημεριανό της Κυριακής.

Πλην μεταδόσεων Μουντιάλ, τις καλύτερες επιδόσεις σημείωσαν τα επεισόδια της σειράς «Το σόι σου» και τις δύο ημέρες του σαββατοκύριακου. «Γκελ» είχαν και τα επεισόδια της εκπομπής «AKIS FOOD TOUR».

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