MEGA: Ετοιμάζει σειρά εμπνευσμένη από την παράδοση της Καρπάθου και την Κανακαρά

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Με αγκυρώσεις στο έθιμο της Κανακαράς της Καρπάθου και τους θεσμούς της κληρονομιάς των πρωτότοκων παιδιών της νησιωτικής Ελλάδας έρχεται η νέα πρόταση -με τίτλο εργασίας- «Κανακαρά» του Mega, η οποία λογίζεται ως μια από τις φιλόδοξες σειρές μυθοπλασίας της σεζόν 2026-2027.

Η ιστορία της σειράς εμπνέεται από την παράδοση της Καρπάθου και τον ρόλο που διαδραμάτιζε στην οικογένεια και την τοπική κοινωνία η Κανακαρά – δηλαδή η πρωτότοκη κόρη, η οποία κληρονομούσε μέρος ή και ολόκληρη την μητρική και πατρική περιουσία, αναλαμβάνοντας παράλληλα την ευθύνη να κρατήσει ενωμένη την οικογένεια.

Το σενάριο υπογράφουν ο Μάριος Ιορδάνου και η Σοφία Καζαντζιάν (της πολύκροτης νουάρ αστυνομικής σειράς «Μαύροι πίνακες» του Star) και ο Γιώργος Καραμίχος έχει -όπως λέγεται- «κλειδώσει» συμμετοχή με κεντρικό ρόλο στην πλοκή η οποία περιλαμβάνει στις ιστορίες των ηρώων της μυστικά, συγκρούσεις, οικογενειακό δράμα, διεκδικήσεις, πάθη.

Τα γυρίσματα αναμένεται το επόμενο διάστημα, εντός του καλοκαιριού, πιθανόν μέσα στον Αύγουστο. Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η πρόταση των Καζαντζιάν-Ιορδάνου ενταχθεί στο πρόγραμμα του σταθμού στο πρώτο «ημίχρονο» της νέας σεζόν ή από τις αρχές του 2027.

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