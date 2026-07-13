search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 11:18
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.07.2026 11:05

ΣΚΑΪ: Νέα ντουέτα, υπό μελέτη, σε «Σήμερα» και «Δεκατιανούς» από τη νέα σεζόν

13.07.2026 11:05
SKAI_LOGO_NEW

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με εσωτερική μετακίνηση μελετούν στον ΣΚΑΪ να σχηματίσουν νέο δίδυμο παρουσιαστών στην καθημερινή πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Σήμερα» έπειτα από την μη ανανέωση συνεργασίας με τον Άκη Παυλόπουλο για την επόμενη σεζόν.

Για την ώρα προβάδισμα στους σχεδιασμούς φαίνεται να έχει ο Γιάννης Πιτταράς ως ομοτράπεζος του Δημήτρη Οικονόμου στην εκπομπή- σημαία του σταθμού. Εφόσον η μελέτη περάσει στην φάση της εφαρμογής,  στην θέση του Πιτταρά, στην εκπομπή «Δεκατιανοί», εξετάζεται την συμπαρουσίαση με τον Γιώργο Γρηγοριάδη να κάνει η Μαρία Βούσουλα.

Διαβάστε επίσης

ΑΝΤ1 – Φαίη Σκορδά σε κοινή κατεύθυνση

«Χωρίς εσάς τίποτα δεν θα είχε νόημα»: Το μήνυμα της Γιάμαλη στους τηλεθεατές στην τελευταία εκπομπή της σεζόν

Τηλεθέαση Σαββάτου: Εκτοξεύτηκε στο 48,9% η ΕΡΤ1 με τον αγώνα Αγγλία – Νορβηγία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
us_iran_attacks
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τις επιθέσεις στο Ιράν – Καταστροφές σε αμερικανικές βάσεις καταγράφουν δορυφόροι (Photo/Video)

4me2design-car-2429281
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς οδηγούμε σωστά με γεμάτο πορτμπαγκάζ και όλη την οικογένεια επιβάτες

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέα ντουέτα, υπό μελέτη, σε «Σήμερα» και «Δεκατιανούς» από τη νέα σεζόν

mitsotakis-tsipras1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγριεύει η κόντρα μεταξύ ΝΔ και Τσίπρα – Γιατί το σκληρό ροκ και η πόλωση ωφελεί και τις δύο πλευρές

vakxes-1
ADVERTORIAL

Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026 – Πρόγραμμα εκδηλώσεων 13-27 Ιουλίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

al-thany-nisi
ΕΛΛΑΔΑ

Το χαμένο στοίχημα του πρώην εμίρη του Κατάρ Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι -  Πώς η επένδυση-μαμούθ στην Οξυά «βούλιαξε» σε δικαστήρια και γραφειοκρατία

TSIPRAS_ELAS_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Οι 400+1 του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ. – Η σύνθεση και τα βασικά χαρακτηριστικά

germany_paraguay
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι πέντε μεγαλύτερες απογοητεύσεις της διοργάνωσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 11:17
us_iran_attacks
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τις επιθέσεις στο Ιράν – Καταστροφές σε αμερικανικές βάσεις καταγράφουν δορυφόροι (Photo/Video)

4me2design-car-2429281
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς οδηγούμε σωστά με γεμάτο πορτμπαγκάζ και όλη την οικογένεια επιβάτες

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέα ντουέτα, υπό μελέτη, σε «Σήμερα» και «Δεκατιανούς» από τη νέα σεζόν

1 / 3