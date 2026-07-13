ΣΚΑΪ: Νέα ντουέτα, υπό μελέτη, σε «Σήμερα» και «Δεκατιανούς» από τη νέα σεζόν

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Με εσωτερική μετακίνηση μελετούν στον ΣΚΑΪ να σχηματίσουν νέο δίδυμο παρουσιαστών στην καθημερινή πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Σήμερα» έπειτα από την μη ανανέωση συνεργασίας με τον Άκη Παυλόπουλο για την επόμενη σεζόν.

Για την ώρα προβάδισμα στους σχεδιασμούς φαίνεται να έχει ο Γιάννης Πιτταράς ως ομοτράπεζος του Δημήτρη Οικονόμου στην εκπομπή- σημαία του σταθμού. Εφόσον η μελέτη περάσει στην φάση της εφαρμογής, στην θέση του Πιτταρά, στην εκπομπή «Δεκατιανοί», εξετάζεται την συμπαρουσίαση με τον Γιώργο Γρηγοριάδη να κάνει η Μαρία Βούσουλα.

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