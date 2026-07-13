Λαμία: Τουλάχιστον 16 κρούσματα σαλμονέλας στο νοσοκομείο

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Σε συναγερμό βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία αφού πολλoί ασθενείς με κρούσματα σαλμονέλας έφτασαν στο νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό.

Όλα δείχνουν χαλασμένη παρτίδα κοτόπουλου από προμηθευτή σε καταστήματα της πόλης αφού πάνω από 16 κρούσματα σαλμονέλας πέρασαν από τα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με το lamiareport, τέσσερα άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν και παραμένουν σε Κλινική του Νοσοκομείου.

Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διάφορα καταστήματα εστίασης της περιοχής, κάτι που παραπέμπει ότι μιλάμε για ολόκληρη μολυσμένη παρτίδα τρόφιμου (πιθανότατα κοτόπουλου) από κοινό προμηθευτή.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι το Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ,

Ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους στα εστιατόρια της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής μόλυνσης.

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