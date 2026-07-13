Ιστιοφόρο προσάραξε στη Λήμνο: Σε εξέλιξη επιχείρηση για την αποκόλλησή του

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Προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους με σημαία Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Παλαιοκάστρου, στη βορειοανατολική Λήμνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σκάφος επέβαινε ένας αλλοδαπός, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν τρία αλιευτικά σκάφη, εκ των οποίων στο ένα επιβαίνει στέλεχος του Λιμενικού Σώματος, ενώ στην περιοχή σπεύδουν επίσης ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και ιδιώτης δύτης.

Οι Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της επιχείρησης, με στόχο την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού και την αποκόλληση του ιστιοφόρου.

Στην περιοχή πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

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