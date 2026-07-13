ΠΑΣΟΚ: Δείτε ζωντανά τις 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους

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Το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει, σε συνέντευξη Τύπου που γίνεται στη Χαριλάου Τρικούπη, τις 17 δεσμεύσεις του κόμματος για τους συνταξιούχους.
Ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ο τομεάρχης Εργασίας, Παύλος Χρηστίδης, ο γραμματέας του Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Κουτρουμάνης και ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς παραχωρούν συνέντευξη Τύπου, σχετικά με τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους.
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