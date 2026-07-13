Αγριεύει η κόντρα μεταξύ ΝΔ και Τσίπρα – Γιατί το σκληρό ροκ και η πόλωση ωφελεί και τις δύο πλευρές

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Το μέτωπο της σύγκρουσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΕΛΑΣ άνοιξε σε όλο του το πλάτος και τα χαρακώματα βαθαίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Στην αρχή ήταν οι κατηγορίες του Άδωνι Γεωργιάδη προσωπικά προς τον Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες, στη συνέχεια η διασταύρωση πυρών για τα F-35, οι προσωπικές κατηγορίες του πρώην πρωθυπουργού για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όλα αυτά μαζί με πολλά ακόμα φαίνεται να μετατρέπονται σε γενικευμένη σύγκρουση μεταξύ των δύο κομμάτων με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και διακύβευμα ενα δίπολο που φαίνεται πως είναι πια κλειδωμένο.

Η αφορμή από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα ήρθε από την εξωτερική πολιτική. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ μίλησε για «εθνική ήττα» που χρεώνεται προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με φόντο την Τουρκία και τα F-35, και ο Γιώργος Γεραπετρίτης απάντησε ευθέως ότι ο Τσίπρας ψεύδεται, υπενθυμίζοντας πως δεν υπάρχει καμία δέσμευση προς την Άγκυρα και πως η Ελλάδα δεν είναι θεατής αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Το πεδίο δεν επιλέχθηκε τυχαία. Είναι από τα λίγα στα οποία το Μέγαρο Μαξίμου κρατά καθαρό προβάδισμα, και οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν. Στη σημερινή GPO για το iefimerida, στο ερώτημα ποιο κόμμα εμπιστεύονται για την εξωτερική πολιτική, η ΝΔ φτάνει το 39,2% έναντι 18,1% της ΕΛΑΣ και 12,3% του ΠΑΣΟΚ, ενώ στην οικονομία προηγείται με 32,3% έναντι 21,2%.

Η εικόνα αντιστρέφεται όμως μόλις η κουβέντα φύγει από τα εθνικά και μπει στην καθημερινότητα. Στη διαφθορά η ΕΛΑΣ περνά μπροστά με 24,2% έναντι 21,7% της ΝΔ, στο κοινωνικό κράτος προηγείται με 27,7% έναντι 25,1%, ενώ στην ακρίβεια και τη μεσαία τάξη τα δύο κόμματα σχεδόν εξισώνονται. Και σε όλες αυτές τις κατηγορίες κυριαρχεί το «κανένα από αυτά», που στη διαφθορά αγγίζει το 38,7%. Εκεί ακριβώς, στο έδαφος της εντιμότητας, δίνεται η πιο σκληρή μάχη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης άνοιξε αυτό το μέτωπο με τη βαρύτατη καταγγελία ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε για την ψήφιση των Ποινικών Κωδίκων του 2019, μια αιχμή που η ΕΛΑΣ απέρριψε ως παλιά και έωλη. Ο Παύλος Μαρινάκης την ξανάφερε στο τραπέζι λίγες μέρες αργότερα, ζητώντας εξηγήσεις για το γιατί έμεινε ανοιχτή η Βουλή τότε και ποιους εξυπηρέτησαν οι αλλαγές. Η απάντηση Τσίπρα ήρθε από το Περιστέρι με ειρωνεία, ότι θα έστελνε λουλούδια στον Άδωνι επειδή κάθε φορά που τον βρίζει ανεβαίνει μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις, και με τη διατύπωση ότι ο «αδωνισμός» δεν είναι η συμπεριφορά ενός υπουργού αλλά η πολιτική φιλοσοφία που έχει επιλέξει ο ίδιος ο Μητσοτάκης.

Στην ίδια ομιλία, όμως, όπως λένε γαλάζια στελέχη, ο Αλέξης Τσίπρας θυμήθηκε τον παλιό εαυτό του καθώς παρομοίασε τα επτά χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ με σκοτεινές περιόδους της ιστορίας, λέγοντας πως όπως στην Κατοχή οι Έλληνες αναζητούσαν ελευθερία και στη χούντα δημοκρατία, έτσι σήμερα, στην εποχή της εκτεταμένης διαφθοράς, αναζητούν εντιμότητα. Η κυβέρνηση απάντησε άμεσα και με σφοδρότητα, με τον Παύλο Μαρινάκη να κάνει λόγο για πολιτικό κατάντημα και να κατηγορεί τον Τσίπρα ότι εξίσωσε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση με τη ναζιστική Κατοχή και τη δικτατορία. Ο ίδιος ο Τσίπρας έκλεισε την εμφάνισή του με ένα τελεσίγραφο, ότι σε σαράντα από την ίδρυση του κόμματός του μέρες κοιτάζει τη ΝΔ στα μάτια.

Πίσω από τη ρητορική, το κάδρο που έχει διαμορφωθεί είναι πλέον καθαρό. Η σύγκριση και η αντιπαράθεση θα γίνεται μεταξύ της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Στη νέα Δημοσκόπηση GPO στη σύγκριση των δύο αυτών κυβερνητικών περιόδων, το 41,5% θεωρεί ότι τα πράγματα είναι ίδια, το 28,9% καλύτερα επί ΝΔ και το 26,7% καλύτερα επί ΣΥΡΙΖΑ.

Το συμπέρασμα βγαίνει σχεδόν από μόνο του. Όσο η ΝΔ και ο Τσίπρας ξαναμπαίνουν στο ίδιο ρινγκ, τόσο φαίνεται να ωφελούνται και τα δύο κόμματα, αφού δημοσκοπικά ανεβαίνουν. Θα την πληρώσουν, ως συνήθως, τα μικρότερα κόμματα και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται να μένει εκτός κάδρου της μάχης για τον δεύτερο πόλο.Το φθινόπωρο προμηνύεται εκρηκτικό, με πόλωση, προσωπική αντιπαράθεση και σκληρό ροκ. Και τίποτα, προς το παρόν, δεν δείχνει ότι κάποιος από τους δύο σκοπεύει να χαμηλώσει τους τόνους.

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